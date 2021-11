Coronavirus : à La Roche-sur-Yon, de nouveaux créneaux de vaccination ce week-end

C’est l’embouteillage dans les centres de vaccination et sur la plateforme Doctolib depuis les annonces, ce jeudi, du ministre de la Santé Olivier Véran, notamment au sujet du rappel vaccinal. A La Roche-sur-Yon, en Vendée, de nouveaux créneaux de vaccination sont mis en place ce weekend.

Le centre de vaccination de La Roche-sur-Yon et le centre hospitalier départemental (CHD) élargissent leurs possibilité de vaccination contre le coronavirus, ce week-end des 27 et 28 novembre. Le but est de faire face à la très forte demande, depuis les annonces du ministre de la Santé Olivier Véran.

Au centre de vaccination, situé au Bourg-sous-la-Roche, 700 créneaux supplémentaires sont créés dimanche, de 9h à 19h. La prise de rendez-vous est possible sur Sante.fr .

Au CHD, ce sont 336 créneaux supplémentaires qui sont mis en place. La prise de rendez-vous se fait uniquement en ligne.

Par ailleurs, les dix centres de vaccination du département vont augmenter leur activité dans les semaines à venir : 20.000 créneaux supplémentaires sont ouverts en décembre dans les centres de vaccination vendéens. Les habitants ont aussi la possibilité de se faire vacciner chez un professionnel de santé libéral (médecin traitant, pharmacien ou cabinet infirmier).

Le rappel vaccinal est ouvert à toutes les personnes de 18 ans et plus dès cinq mois après la dernière injection ou la dernière infection à la Covid-19, à compter de ce samedi 27 novembre 2021.