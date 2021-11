La Roche-sur-Yon : la Joséphine a récolté près de 130.000 euros reversés à la Ligue contre le cancer

129.534,98 euros : c’est la somme que la Joséphine 2021 a réussi à récolter, du 25 septembre au 3 octobre. L’événement sportif et solidaire organisé par la ville de La Roche-sur-Yon, en Vendée, a enregistré plus de 17.300 inscriptions. La somme est reversée à la Ligue contre le cancer de Vendée.

C’est un record : la ville de La Roche-sur-Yon remet 129.534,98 euros à la Ligue contre le cancer de Vendée. Cette somme a été récoltée pendant la Joséphine, du 25 septembre au 3 octobre. L’événement 100 % solidaire et féminin a comptabilisé 17.352 inscriptions et 505 objets dérivés vendus. Les participantes étaient invitées à parcourir cinq kilomètres selon leurs préférences de lieux, de temps et de pratique (course ou marche).