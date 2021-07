La Roche-sur-Yon : une centaine d’équipes à la coupe de France de robotique

Technologie de pointe, mais aussi bricolages en tous genres... La coupe de France de robotique, c'est depuis jeudi et jusqu'à ce samedi 10 juillet au Parc des expositions des Oudairies, à la Roche-sur-Yon. Pendant trois jours, une centaine d'équipes venues de toutes la France s'affrontent sur le thème de la mer, en référence au dernier Vendée Globe. Les concurrents, souvent des élèves d'écoles d'ingénieurs, doivent fabriquer un robot capable de remplir des missions bien précises. Sur une grande table figurant un port, les machines doivent déplacer des bouées figurées par des gobelets, actionner un phare, des manches à air, tout ça, bien sûr, tout seul, automatiquement, grâce à leurs capteurs.

Le parc des expositions est une vraie ruche. On parle informatique, mécanique, électronique aussi. Le bon vieux fer à souder reprend du service. On fait même un peu de menuiserie…

A chacun sa spécialité. Jean Richard, de l'Icam, école d'ingénieurs de la Roche-sur-Yon, s'occupe de la mécanique : « on a des pièces spécifiques à construire. Elles sont d’abord conçues sur ordinateur. Ensuite, j’ai une imprimante 3D. Elle fabrique exactement la pièce que je désire ».

La robotique, c'est aussi le bonheur des programmateurs. Ils sont nombreux, scotchés à leurs ordinateurs, à écrire des lignes évidemment incompréhensibles pour les profanes.

Mais finalement, le plus difficile, ce n'est pas forcement la technique. C'est ce que dit Phileas, un des concurrents : « la principale difficulté, c’est d’organiser toute l’équipe, et de savoir qui doit faire quoi. A la fin, on regroupe et on met à commun, et là, on s’aperçoit qu’il y a des difficultés. On se rend compte qu’il manque plein de choses ».

Prise de tête garantie, mais aussi amusement. Ces futurs ingénieurs, comme Robin, venu de la région parisienne, sont comme des gamins devant leurs inventions : « la particularité de notre robot, c’est qu’il stocke énormément de gobelets tout autour de lui. Un bras à gauche, un bras à droite, il peut prendre sept gobelets avec ses petites ventouses, et les déposer après exactement où il faut. C’est un énorme plaisir de voir fonctionner la machine qu’on a conçue ».

La coupe de France de robotique se termine ce samedi par une journée destinée aux enfants à partir de quatre ans. Ils peuvent participer à des ateliers scientifiques et ludiques, et c’est gratuit.