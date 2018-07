La Rochelle, France

Vu la quantité de précipitations tombées ces dernières heures et le nombre important de jours de temps sec précédant cet événement pluvieux, les critères de seuils d’alerte sont atteints. La plage de la Concurrence est donc fermée de façon préventive. Un prélèvement a été réalisé vendredi matin, et transmis au laboratoire Qualyse (ex Lasat) pour analyse. En fonction des résultats, le site de la ville de La Rochelle informera les vacanciers de la réouverture de la plage. Les autres plages rochelaises ne sont pas concernées par cette fermeture.