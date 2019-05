La Rochelle interdit le tabac sur 2 plages, Royan confirme l'interdiction sur 1 plage

La Rochelle, France

Les fumeurs qui viennent passer le week-end de l'Ascension à la Rochelle vont devoir écraser leur cigarette à l'entrée de la plage des Minimes, et de la plage de la Concurence. Le tabac y est interdit, à partir d'aujourd’hui, journée mondiale sans tabac et jusqu'à la fin octobre. Les élus rochelais auraient aimé pouvoir interdire le tabac sur toutes plages de la ville toute l'année, mais la loi ne le leur permet pas. Les pouvoirs de police du maire sont en effet limités : ses arrêtés ne peuvent pas concerner tout le territoire de la commune, toute l'année. Ils ont du se contenter d'interdire le tabac sur 2 des 3 plages, les plus fréquentées par les touristes et proches du centre ville. C'est la Ligue contre le Cancer qui est à l'origine de cette interdiction du tabac à La Rochelle. l'association délivre le label "plage sans tabac" et milite pour étendre l'interdiction sur les plages de France. C'est déjà la Ligue qui avait incité la ville de Royan a se lancer dans l'opération, il y a 2 ans.

La ville de Royan pionnière en Charente-Maritime

En Charente-Maritime, c'est la ville de Royan qui a été la première à interdire le tabac sur une plage, en 2017. Depuis l'expérimentation plage du pigeonnier (entre Pontaillac, et l'embarcadère du bac pour le Verdon) a été reconduite. Elle est pérénisée à partir de cette année en juillet et en août. Pour Marie-José Doumecq, l'adjointe au maire en charge des plages à Royan, c'est un vrai succès : "ça s'est fait naturellement, et _il n'y a pas eu de heurt entre les fumeurs et les non fumeurs_. Alors qu'au début on pensait que ce serait compliqué". L'élue affirme que ni les agents municipaux, ni les surveillants de baignade n'ont besoin de faire de rappel à l'ordre, "les baigneurs font la police eux même" dit Marie-José Doumecq. Ce que confirme Edith, une retraitée en monokini sur la plage et déjà très hâlée en ce début de saison : "quand je vois quelqu'un fumer, je vais leur dire que c'est interdit, et en général ils éteignent leurs cigarettes. C'est bien reçu à 90%". Les fumeurs peuvent toujours grimper les escalier de la plage pour aller fumer sur le trottoir, la mairie a disposé des cendriers. Il y en a 116 sur tout le territoire, l'an dernier elle a récupéré 120 000 mégots qui ont été recyclés par la société EcoMégot à Bordeaux (et transformés en combustible ou meubles en plastique).

Pas d'amende, les villes de Royan et La Rochelle misent sur la pédagogie

Pas question de stigmatiser les fumeurs à La Rochelle, idem à Royan. L'objectif c'est de "dé-normaliser le fait de porter une cigarette à sa bouche, casser le côté banal de ce geste" explique Olivier Quod, conseiller municipal rochelais délégué à la santé qui porte le projet depuis 6 mois. C'est surtout important vis-à-vis des plus jeunes dont beaucoup continuent à s'essayer à fumer. L'interdiction de fumer sur la plage a aussi pour conséquence de supprimer le tabagisme passif pour les voisins de serviette de plage, et de préserver l'environnement. Les habitués de la plage du Pigeonnier à Royan font le constat qu'il n'y a quasiment plus de mégots enfouis dans le sable. Mais attention, prévient la mairie de La Rochelle, si les fumeurs ne jouent pas le jeu, la stratégie pourrait changer l'an prochain et la ville passerait à la répression. A partir d'aujourd'hui des équipes de jeunes de la mission locale doivent sillonner les deux plages rochelaises pour faire de la pédagogie.