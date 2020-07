La Rochelle : les deux principaux bureaux de poste fermés à cause du coronavirus

A La Rochelle, les deux principaux bureaux de poste de la ville sont fermés à cause du coronavirus. Ils ont fermé leurs portes ce vendredi à la mi-journée, et jusqu'à lundi matin. Pour le syndicat CGT, c'est la conséquence de la découverte d'un cas positif chez un postier, au bureau de poste principal. A Cap Ouest, on est encore sur une suspicion, dit le syndicat qui demande un dépistage massif de tous les postiers, ou la mise en place d'une quatorzaine des agents, et la tenue en urgence d'une réunion du Comité d'hygiène et de sécurité. De son côté, la direction de La Poste ne parle que de deux cas suspects. L'Agence Régionale de Santé ne peut pas confirmer les cas isolés, seulement les foyers de contamination.