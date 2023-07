La Rochelle : SOS médecins n'assure plus les visites de nuit de deux heures à six heures du matin

Depuis ce lundi 10 juillet, SOS médecins ne se déplacent plus la nuit de deux heures à six heures du matin. à La Rochelle et dans son agglomération. L'association qui ne compte que 11 médecins aujourd'hui et bientôt 10 a dû revoir son fonctionnement pour cet été, et sera sans doute contrainte de le maintenir à la rentrée.

ⓘ Publicité

Les consultations de nuit restent possibles à La Pallice

**Avec ces derniers mois, une moyenne d'un virgule trois déplacements à domicile la nuit, de Charron à Fouras en passant par La Couarde sur l'Ile-de-Ré, les médecins de l'association ont décidé ne ne plus assurer les consultations à l'extérieur pendant quatre heures, mais restent en revanche disponibles au cabinet de la Pallice. Pour le président d'SOS médecins de La Rochelle Ken Lostis :

"Je ne voulais pas qu'il y ait plus de quatre heures. Entre minuit et deux heures, c'est une zone tampon où l'on peut toujours intervenir à domicile, mais pour la nuit profonde, les consultations s'opèreront en cabinet. On pense pouvoir avoir trois à quatre fois plus de patients de cette façon, sans limitation de zone. Quand on intervient à l'extérieur, le périmètre est limité à Charron et Fouras au sud, et la moitié de l'Ile-de-Ré à la hauteur de La Couarde. Là, on ne va pas vérifier la provenance."

En cas d'urgence en pleine nuit, les patients ne sont pas sans solutions

Le SAMU est disponible en appelant le 15, et une orientation est toujours possible vers les urgences des hôpitaux. Pour le jour, et 7 jours sur 7, SOS médecins reste joignable à La Rochelle à toutes heures au 09 72 57 99 66.

loading