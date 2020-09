La Rochelle : un arrêté préfectoral prolonge le port du masque obligatoire dans le centre-ville

À cause de l'épidémie de coronavirus, le port du masque obligatoire en extérieur s'impose dans plusieurs villes de Charente-Maritime. La mairie de La Rochelle l'avait imposé dans les rues du centre-ville depuis le 22 juillet. L'arrêté avait pris fin le 31 août et une période de flou avait commencé. Le préfet Nicolas Basselier a signé ce mercredi 9 septembre un arrêté préfectoral pour obliger le port du masque dans le centre de la ville. Il clarifie ainsi la situation. C'est la même zone géographique d'application.

La zone géographique d'application de l'arrêté préfectoral est la même qu'avant. - Préfecture de la Charente-Maritime

Ne pas porter son masque est puni par 135 € d'amende, et si une personne est contrôlée plusieurs fois, le tarif augmente. Si vous êtes verbalisés plus de trois fois, vous risquez six mois de prison et 3 750 € d'amende.