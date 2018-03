Bretagne, France

La rougeole fait son retour en force en Bretagne. Une épidémie frappe actuellement la Nouvelle Aquitaine où plus de 200 cas ont été déclarés depuis début novembre 2017. Et désormais ce sont plus de 50 cas qui ont été détectés en Bretagne notamment dans le Finistère et les Côtes d'Armor. On ne parle pas encore d'épidémie dans notre région, mais l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, met en garde les Bretons et rappelle que seule la vaccination permet de se protéger de cette maladie extrêmement contagieuse et qui peut s'avérer dangereuse pour les femmes enceintes et les enfants notamment.

Le docteur Dominique Le Goff, médecin de santé publique, de l' Agence régionale de Santé, était l'invitée de France Bleu Armorique ce mercredi.

Docteur Dominique Le Goff, médecin de santé publique, de l' Agence régionale de Santé de Bretagne Copier

Plus d'infos sur la rougeole et la vaccination ici.