Covid 19 : La ruée sur les tests antigéniques à Angoulême

Le nombre de tests PCR et surtout antigéniques plus rapides, est en réelle augmentation à l'approche des fêtes de Noël. En Charente, où le taux de contamination est plus important qu'en Charente-Maritime, les pharmacies voient exploser le nombre de personnes qui demandent des tests.

Depuis la mi-novembre, le Logis de Lunesse (salle de spectacles et de fêtes populaires) à Angoulême est transformé en centre de dépistage. On peut venir spontanément, sans rendez vous, pour des tests antigéniques dont on connaît le résultat en 20 minutes. Si le nombre de patients n'excédait pas quatre ou cinq dans les premiers jours, on est aujourd'hui à une bonne vingtaine de personnes par jour.

Des stocks pour Noël

Dans les pharmacies, c'est la ruée sur les tests antigéniques. Les prélèvements sont pratiqués dans l'arrière cour. A l'approche des fêtes, les demandeurs de tests sont plus nombreux. Et les professionnels de santé s'attendent à une recrudescence la semaine prochaine, juste avant Noël, et surtout après les fêtes, début janvier. Pour répondre à cette demande supplémentaire, les pharmacies vont faire des fiches de rendez vous, et les stocks pourront aller jusqu'à 200 tests par officine d'ici Noël. Quant aux laboratoires d'analyses médicales, ils restent sur leur créneau des tests PCR, plus longs mais paraît-il plus fiables.