La saison des allergies aux pollens débute en Pays de Savoie

Pour eux, le printemps n'est pas vraiment une bonne nouvelle. La pollinisation des arbres débute en Pays de Savoie, et les allergiques ressortent les mouchoirs. Les yeux qui piquent, le nez qui coule, les symptômes sont rarement graves mais très gênants. En Savoie et Haute-Savoie, le risque d'allergie est déjà de 3 sur 5 selon le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA), en raison essentiellement de la pollinisation des bouleaux, mais aussi des peupliers ou encore des frênes.

La région Auvergne Rhône-Alpes est l'une des plus touchées de France © Visactu

"C'est l'enfer" - Lisa, une jeune savoyarde allergique

Dans cette famille d'allergiques rencontrée à Chambéry, on a donc ressorti les antihistaminique de l'armoire à pharmacie. La maman, Laurence, a "les yeux qui pleurent, le nez qui coule". Et c'est pareil tous les ans pour sa fille Lisa : "J'ai aussi la gorge irritée en permanence. C'est l'enfer". La désensibilisation ? "Trop contraignant", selon elles, qui préfèrent "attendre que ça passe, jusqu'à cet été".

30% des adultes touchés

En Auvergne Rhône-Alpes, le risque "est déjà très élevé" avertit le Réseau National de Surveillance Aérobiologique sur son site internet. En France, environ 30% de la population adulte et jusqu'à 20% des enfants seraient aujourd'hui allergiques à des pollens, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). C'est deux fois plus qu'il y a quinze ans, dix fois plus que dans les années 70. Le réchauffement climatique et l'effet de la pollution de l'air seraient en cause.

Pour limiter la gêne occasionnée par les pollens, le Syndicat Français des Allergologues (SYFAL) rappelle quelques gestes simples parmi lesquels la limitation des activités en plein air ou encore l'aération des logements tôt le matin ou tard le soir, en évitant les heures les plus chaudes lorsque la concentration de pollens dans l'air est la plus élevée.