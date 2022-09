La santé à Paris : les jeunes médecins hésitent à s'installer dans la capitale

Un rapport sur la santé à Paris, réalisé par la Mission d'information et d'évaluation de la Ville de Paris, a été publié ce lundi. Il permet de cerner les besoins de Parisiens. Il fait le point sur les structures existantes, les professionnels de santé et leurs difficultés. Il donne aussi des pistes pour que la situation s'améliore.

L'hôpital à Paris

Dans la capitale, la situation de l'hôpital , AP-HP et secteur privé, est difficile "du fait des politiques hospitalières conduites ces dernières années qui se sont traduites par des fermetures de lits. Plus récemment, les difficultés de recrutement et de fidélisation des personnels ont entraîné des fermetures de services, le plus souvent à titre temporaire", indique le rapport.

Il ajoute que "la crise des Urgences médicales est emblématique des difficultés du système de santé".

Selon les chiffres de la DREES (direction des statistiques), le nombre de médecins est en légère croissance dans les hôpitaux parisiens (en 10 ans : 2012-2021) avec un rythme légèrement supérieur à la moyenne nationale.

En revanche, le rythme d'augmentation du nombre d'infirmiers est inférieur à la moyenne nationale (32,5% contre 34,7%) et les hôpitaux parisiens ne sont pas bien dotés en sages-femmes. Elles représentent seulement 3,9% du total national.

La médecine de ville

"A Paris, même si la situation est meilleure que dans d’autres régions françaises, des patients rencontrent depuis quelques années des difficultés croissantes pour accéder à un médecin de ville conventionné dans le secteur 1, du fait de la diminution de leur nombre dans certains quartiers", souligne la Mission.

Beaucoup de médecins partent à la retraite et la capitale a de plus en plus de mal à attirer de jeunes médecins, et plus généralement des personnels soignants, indique le rapport.

En 10 ans (2012-2021) la capitale a perdu 504 généralistes et 967 spécialistes. La situation est d'autant plus délicate que la population parisienne vieillit ce qui va entraîner une demande de soins plus importante.

Le prix de l'immobilier est un frein à l'installation. Cette contrainte financière pénalise surtout les médecins de secteur 1 car le tarif conventionné de 25 euros est le même dans toute la France alors que le coût de la vie à Paris est beaucoup plus élevé qu'en province. Les conditions de vie posent aussi un problème (déplacements, stationnement).

Pour pousser les médecins à s'installer dans des zones où les besoins sont importants, l'Assurance-maladie, l'Etat mais aussi la Ville de Paris ont mis en place des aides à l'installation.

La santé numérique

Si Paris fait partie des leaders mondiaux dans ce domaine et si de nombreux aspects sont prometteurs, la mission alerte sur le risque de "fractures numériques" qui risque de s'amplifier.

Agir pour la santé des mineurs et des femmes

"Afin de limiter ces inégalités de santé, l’un des leviers de la Ville de Paris est l’action menée au titre de la protection maternelle et infantile (PMI) . Dans ce cadre, la Ville de Paris propose des consultations pour les enfants âgés de moins de 6 ans et pour les femmes enceintes, assure des actions de prévention pour les mineurs en danger. Elle finance l’ensemble des centres de planification et d’éducation familiale (plannings familiaux) et en gère certains en régie".

La Mission indique que la création d'une Maison des femmes pourrait permettre de répondre aux problématiques spécifiques à la santé des femmes ( endométriose, violences, soins gynécologiques). A Paris, souligne le rapport, l'espérance de vie des femmes est plus importante que celle de toutes les autres Françaises ce qui pose le problème de la gestion de grand âge.

La santé mentale

Le rapport précise que, plus généralement, les dispositifs de médiation et la mise en place de politiques très localisées au niveau de l'arrondissement voire du quartier "doivent être encore développées" en particulier pour la santé mentale.

La démarche "d'aller vers" doit être développée. Elle doit permettre de pallier la dégradation de la santé mentale des enfants et des adolescents constatée depuis le début de la pandémie de covid-19, une pandémie qui a aussi traumatisé les seniors qui ne pouvaient plus avoir de liens sociaux ou familiaux.

Les addictions

Face au problème des addictions, si de nombreuses structures de soins existent à Paris, la mission pointe du doigt un "manque de coordination en particulier dans la lutte contre le crack".

L'environnement

La mission rappelle qu'il est important de prendre en compte la dimension "environnementale de la santé". Les projets d'aménagement urbain doivent être associés à des évaluations d'impacts sur la santé, affirme le rapport.

"Agir sur les facteurs environnementaux, c’est-à-dire améliorer la qualité des eaux, de l’air, des sols, se protéger du bruit, tant à l’extérieur que dans les espaces clos, améliorer la qualité de l’air, lutter contre l’insalubrité, les expositions au plomb ou aux fibres d’amiante, permet de préserver et d’améliorer l’état de santé de la population".

"Le Service parisien de santé environnementale apporte à la Ville l’expertise nécessaire, en matière de polluants chimiques, de faune et nuisibles, de micro-organismes et allergènes pour prendre en compte les éléments qui touchent la santé environnementale".

"Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est complété par un plan local d’urbanisme bioclimatique dans le but de favoriser les pratiques ayant un impact positif, diminuant les nuisances et les risques permanents".

L'impact de la pandémie de Covid

La mission salue la gestion de la crise sanitaire due au Covid par la Ville de Paris (soutien des plus fragiles, information, protections, organisation du dépistage et de la vaccination, collaboration public/privé) mais elle estime que la collaboration entre les différents acteurs de la santé doit encore être améliorée.

La mission estime aussi que "la mise en place d’un dispositif renforcé de surveillance de la survenue des épidémies, serait nécessaire afin que les pouvoirs publics ne soient pas surpris et contraints d’agir dans l’urgence comme ce fut le cas pour le Covid".