La santé au cœur des élections municipales à Mayenne

Mayenne, France

La santé est l'un des grands thèmes des élections municipales à Mayenne. L'association Audace 53, l'association de citoyens pour la sauvegarde de l’hôpital public et de lutte contre les déserts médicaux, organise un débat public ce mercredi soir à Mayenne.

Les quatre têtes de listes pour les municipales à Mayenne seront présentes : Josselin Chouzy, Jean-Claude Lavandier, Jean-Pierre Le Scornet et Adrien Mottais.

Quel avenir pour l'hôpital public ? quelle place pour la personne âgée dans la ville ? comment améliorer la présence médicale ? C'est ouvert à tous, c'est à 20h à la salle polyvalente de Mayenne.

Un rassemblement devant l'hôpital de Laval

Par ailleurs, les personnels de santé en Mayenne, agents hospitaliers et personnels des Ehpadj sont appelés à se mobiliser ce vendredi 14 février, lors d'un rassemblement à 14h devant l’hôpital de Laval, à l'appel de la CGT Santé Sociaux 53 et Force Ouvrière Santé 53.

Les soignants veulent exprimer leur ras le bol, ils demandent plus de moyens, plus de personnels, mais aussi des revalorisations de salaires avec le dégel du point d'indice, l'arrêt des fermetures de lits et même des réouvertures. Les syndicats protestent également contre la réforme des retraites.