La santé mentale des jeunes s'est dégradée avec la crise sanitaire

La Défenseure des droits Claire Hédon alerte ce mercredi sur l'état de la santé mentale des jeunes mis à mal par la crise sanitaire, avec une augmentation des troubles dépressifs et une insuffisante prise en charge psychiatrique, dans son rapport annuel sur les droits de l'enfant.

Dépressions, anxiété et phobies sociales en hausse

D'après ce rapport, le premier confinement a entraîné un doublement des syndromes dépressifs chez les 15-24 ans (de 10% en 2019 à 20% en 2020). Les "troubles anxieux" et "phobies sociales" sont également en hausse.

En cause notamment, la fermeture des établissements scolaires et l'enseignement à distance. "Ils retournaient au lycée pour passer des évaluations mais quand il s'agissait d'apprendre, ils étaient seuls à la maison, livrés à eux-mêmes", a observé Eric Delemar, le Défenseur des Enfants. Les collégiens se sont plaints que "tout était axé sur les gestes barrière" et "se faisaient disputer quand le masque était mal mis". "Cette pression a éloigné les enfants des apprentissages", note Eric Delemar.

La fermeture des écoles mais également les "restrictions d'accès aux centres culturels, sportifs et de loisirs" ont aggravé "les risques d'addiction" aux écrans, poursuit le rapport.

Une priorité publique

Face à ce constat, la Défenseure des droits pointe le manque de moyens en psychiatrie. "Tout le monde de la pédopsychiatrie alerte sur le manque de moyens, on ne peut pas avoir six mois ou un an de délai d'attente pour avoir rendez-vous avec un psy", relève Claire Hédon, soulignant le manque de pédopsychiatres, de psychologues dans les centres publics.

"25 départements ne sont pas fournis en pédopsychiatrie et parmi ceux qui en disposent, c'est uniquement en ambulatoire. Pendant la crise sanitaire les enfants en très grande souffrance ont atterri en pédiatrie où il n'y a pas les infrastructures adéquates" pour les accueillir, complète Eric Delemar.

Or, "une prise en charge très rapide d'un enfant en situation difficile" peut résoudre les difficultés "en quelques séances", alors que "si on laisse traîner", les conséquences peuvent être graves sur le long terme, y compris "à l'âge adulte", relève Claire Hédon.

Les consultations chez le psy bientôt remboursées dès 3 ans

Le rapport fait 29 recommandations plus générales, notamment permettre à chaque enfant d'accéder à des dispositifs d'accueil du jeune enfant, développer le "soutien à la parentalité", ouvrir des "maisons des adolescents" dans chaque département.

En septembre 2021, Emmanuel Macron a annoncé le remboursement des consultations chez le psy dès l'âge de 3 ans, sur prescription médicale.