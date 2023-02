La santé mentale des Normands s'est détériorée pendant la pandémie de Covid-19

Sur l'ensemble de la France, Santé Publique France constate une "dégradation continue à partir de l'automne 2020" de la santé mentale . Cela se vérifie en particulier en Normandie.

Des indicateurs liés au suicide en hausse en Normandie

Au cœur de la pandémie, en 2021, avec 221.3 passages aux urgences, pour tentative de suicide, pour 100.000 habitants, la Normandie est la deuxième région de France la plus touchée, derrière les Hauts-de-France et devant la Bretagne. C'est en Seine-Maritime, dans l'Orne et la Manche que le phénomène est le plus marqué. Une situation qui s'aggrave alors que la région avait déjà en 2019, un taux de tentatives de suicide au urgences plus élevés que la moyenne.

En Normandie, le nombre de gestes suicidaires au premier semestre 2022 augmente de 33% par rapport à 2021, et le chiffre en 2021 avait déjà augmenté de 39% par rapport à 2020. La même tendance à l'augmentation s'observe pour les idées suicidaires qui conduisent les patients à se rendre dans un service d'urgence.

Les jeunes particulièrement touchés

Les jeunes de 11 à 24 ans sont les plus touchés par cette augmentation des idées, gestes et tentatives suicidaires pendant la crise sanitaire en Normandie. L'étude note une forte augmentation des passages aux urgences dès 2020, qui se poursuit en 2021 et est encore plus marquée en 2022. Entre début 2020 et fin 2021, le rapport faire le lien avec le Covid : "la temporalité et l'intensité de ces fluctuations sont à mettre notamment en lien avec les phases de crise sanitaire." Les passages aux urgences augmentent quand le virus repart et baissent quand les mesures sanitaires se relâchent.

À noter qu'en 2020, les tentatives de suicide augmentent le plus chez les 65 ans et plus, tout comme en 2021 avec également les 11-24 ans, alors que sur cette année, les tentatives de 25-64 ans baissent.

"Un mal-être durable"

Toutes catégories confondues, les tentatives de suicide ont d'abord baissé au premier confinement en 2020. Pour les scientifiques, une hypothèse d'explication est que chacun s'est retrouvé confiné chez soi, entouré souvent de sa famille, ses voisins. Situation qui a pu "faciliter un plus grand soutien social ainsi qu'une réduction du stress de la vie quotidienne," indique le rapport.

C'est à l'automne 2020 que les indicateurs ont ensuite fortement grimpé et sans redescendre. La tendance se poursuit en 2022 alors que le plus fort de la crise sanitaire est passé. C'est ce qui fait dire aux scientifique qu'il y aurait là "un mal-être qui apparaît durable".

Maintenir la prévention du suicide

Le rapport conclut sur l'importance de maintenir une surveillance de ces indicateurs liés au suicide d'autant plus que d'autres événements - on pense à la guerre en Ukraine et à ses conséquences - pourraient altérer la santé mentale.

Depuis 2021, un numéro national de prévention au suicide existe : le 3114. Il est ouvert 7j/7 et 24h/24 pour les personnes qui seraient victimes de pensées suicidaires et leurs proches.

À l'occasion de la journée nationale de prévention du suicide ce dimanche 5 février, l'Agence Régionale de Santé de Normandie présente les différents dispositifs d'aides qui existent. Les informations sont disponibles ici, sur son site internet .