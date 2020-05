"Il faut laisser faire les experts", répond un député du Gers à Robert Ménard sur les dépistages

Nouveau tacle pour Robert Ménard. Après l'Agence régionale de santé, c'est un député de la majorité qui conteste la proposition du maire de Béziers sur France Bleu ce jeudi matin. Jean-René Cazeneuve, député En marche du Gers, n'est pas pour un dépistage préventif des personnels des crèches et des écoles avant la réouverture des établissements la semaine prochaine comme le propose l'élu de Hérault.

Jean-René Cazeneuve, nommé par Edouard Philippe pour évaluer l'impact financier de la crise du Covid-19 sur les collectivités locales, considère que : "La santé publique relève du domaine de l'Etat". Le député de la majorité conteste l'utilité de ces dépistages : "S'il veut faire des tests le jour de la rentrée, qu'est-ce qui va se passer une semaine après, il va refaire des tests? On sait bien que ces tests ont une valeur instantanée, une semaine après, quinze jours après vous enlevez vos élèves parce que vous savez pas si les profs sont positifs au coronavarus? ", s'interroge-t-il.

"Il faut vraiment laisser faire les experts [...] pour le cadre sanitaire" - Jean-René Cazeneuve

Pour Jean-René Cazeneuve, "il faut laisser faire les experts, les conseils scientifiques pour le cadrage sanitaire, après pour voir comment on s'organise, on réduit le nombre d'enfants, on réduit un certain nombre d'activités, ça ça me parait très important", conclue-t-il.

D'autres maires d'Occitanie veulent pouvoir dépister leurs personnels enseignants avant la réouverture des écoles prévue à partir du mardi 12 mai . À Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, Brigitte Barèges a même reporté la rentrée pour mettre en place ce dépistage massif.

Pour l'ARS, ces tests ne peuvent pas être utilisés en dépistage préventif. Elle précise que ces tests Covid-19 ne peuvent être réalisés que sur prescription médicale.