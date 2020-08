La Sarthe classée zone rouge de circulation du virus par le gouvernement

Après Paris et les Bouches-du-Rhône, 19 autres départements, dont la Sarthe, ont été placés en rouge en raison de la circulation active du virus par le gouvernement ce jeudi 27 août 2020. Le taux d'incidence sarthois dépasse en effet largement le seuil d'alerte depuis dix jours, avec plus de 70 cas positifs pour 100 000 habitants selon les derniers chiffres de l'agence régionale de santé. Quant au taux de positivité, il est proche du seuil de vigilance de 5%, qui a d'ailleurs été dépassé la semaine dernière avant un léger reflux.

Davantage de pouvoirs pour le préfet

Lors du point sur la situation sanitaire dressé ce jeudi avec le ministre de la santé et le ministre de l'éducation, le Premier ministre Jean Castex fait de nouveau porter aux maires, préfets et agences régionales de santé la responsabilité d'une réaction rapide aux évolutions de la crise sanitaire. "J'ai souhaité que le risque épidémique soit piloté au plus près du terrain avec des stratégies de détection ciblées, rapides et graduées".

Les contrôles sur le port du masque et le respect des règles sanitaires dans les établissements recevant du public pourront être renforcés. "Des plans de reconfinement territoriaux ou globaux sont prêts", a aussi annoncé Jean Castex. "Mais notre objectif, c'est d'éviter un reconfinement, surtout généralisé", a-t-il déclaré.

Des conséquences sur la rentrée scolaire ?

Ce classement en zone rouge peut-il avoir un impact sur l'organisation de la rentrée scolaire en Sarthe ? Jean-Michel Blanquer a en tout cas indiqué que le protocole sanitaire national qui vient d'être publié pouvait être adapté localement."Il n'est pas prévu de mesures d'ordre général concernant les zones de circulation plus active du virus. Mais _nous pouvons décider de localiser certaines mesures, en coordination avec les préfets, les services régionaux de la santé et les recteurs_."