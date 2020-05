Carte du déconfinement en Pays de la Loire : la Sarthe toujours en orange, les autres départements en vert

La France enregistre 25.201 décès liés au COVID-19, soit 306 morts de plus ces dernières 24 heures, a indiqué le directeur général de la Santé dans un communiqué ce lundi soir.

15.826 décès sont à déplorer dans les hôpitaux et 9.375 décès dans les établissements sociaux et médico-sociaux. La carte de synthèse des indicateurs reste inchangée dans la région des Pays de la Loire. La Sarthe est toujours en orange.

Coronavirus : la carte du déconfinement, lundi 4 mai 2020 © Visactu

Pourquoi la Sarthe reste en orange ?

La Sarthe est toujours en orange sur la carte car selon l'ARS, l'agence régionale de santé, la circulation active du virus, qui prend en compte la proportions de gens qui passent aux urgences pour une suspicion de Covid-19, est toujours supérieure à 6% (en dessous de 6% en vert, entre 6% et 10 % en orange, et plus de 10 % en rouge).

Cet indicateur ne donne pas la tendance du jour (les derniers chiffres disponibles datent du 2 mai, en Sarthe, nous étions à 2,3 %), mais est une moyenne des chiffres observés sur une période d'une semaine. C'est pour ça que la Sarthe est toujours orange. Le 27 avril, le département était à 7,8 %, le 28 à 8,6 %.

Mais depuis début mai, les chiffres baissent : 4% au 1er mai, et 2,3% samedi dernier. Tous ces chiffres montrent que le département devrait basculer en vert d'ici la fin de la semaine.