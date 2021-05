Coronavirus : la Sarthe peut compter sur les pompiers pour la vaccination pour tous

La date a été avancée par le gouvernement : toutes les personnes de plus de 18 ans vont pouvoir se faire vacciner contre le coronavirus à partir du 31 mai, au lieu du 15 juin. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre, Jean Castex, ce jeudi. En Sarthe, les différents centres s'attendent à un afflux de patients supplémentaires. Le département a une spécificité : la vaccination est organisée par les pompiers. Il ne devrait donc pas y avoir de problème d'effectif.

Les pompiers pourront remplacer les soignants en congé

Plus de 200 pompiers sarthois sont formés à la vaccination. "Actuellement notre ressource en pompiers vaccinateurs n'est pas totalement mobilisée", précise le colonel Christophe Burbaud, chef de corps des sapeurs pompiers de la Sarthe, ce vendredi.

On peut encore monter.

Par exemple, au vaccinodrome du Centre des expositions du Mans, seules 5 à 10 lignes de vaccination sur 25 sont gérées par les pompiers. "On peut encore monter", assure Christophe Burbaud.

Les 2.500 pompiers professionnels et volontaires sarthois pourront compenser les départs en vacances des professionnels de santé et des bénévoles, cet été. Ce qui permettra d'assurer la continuité de la vaccination en Sarthe. Le service départemental d’incendie et de secours rappelle qu'ils ont l'habitude de travailler pendant les vacances et les week-ends.