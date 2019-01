La Savoie et la Haute Savoie sont moins touchées par les cancers

Avec 17.600 morts par an, en France, on constate cinq fois plus de morts du cancer que de tués sur la route. Les hommes sont plus touchés (58% des décès).

Les plus mortels sont chez l'homme les cancers de la prostate, du poumon et du côlon-rectum. Pour la femme, les trois principaux fléaux mortels se localisent dans le sein, le côlon rectum et enfin le poumon.

Dans notre pays, on estime que se déclarent chaque année 42.200 nouveaux cas.

Vient d'être publiée une enquête de référence de Santé Publique France - sous la tutelle du ministère de la santé- et l'Institut National du Cancer.

Vous pouvez la consulter sur internet. L'étude sur la mortalité et l'apparition de nouveaux cas ausculte département par département l'évolution des cancers de 2007 à 2016. Nous avons détaillé les résultats de la région Auvergne Rhône Alpes.

L'étude des cancers progresse © Maxppp - Maxppp - GUILLAUME BONNEFONT

Le tabac et l'alcool sont moins présents en Savoie et en Haute Savoie

La région Auvergne Rhône Alpes est moins frappée que la moyenne nationale et dans cette région, les pays de Savoie s'en sortent particulièrement bien. Contrairement à l'Allier, par exemple, qui déplore les plus mauvaises données, il y a chez nous moins de nouveaux cas, moins de morts.

Avec un peu plus de 2.300 morts par an , les pays de Savoie sont même en "sous-mortalité significative", c'est à dire plus de 10 % en dessous de la moyenne nationale.

Le tabac et l'alcool sont moins présents. On le voit particulièrement au niveau du cancer du poumon, le plus fréquent en France, qui explose depuis les années 80 chez les femmes à cause de la cigarette, et dont la survie après cinq ans est l'une des plus faibles. Le cancer du poumon terrasse moins de 500 personnes par an en pays de Savoie. Seul bémol , proportionnellement, un peu plus de femmes en sont affectées en Haute Savoie.

Autre baromètre, les cancers de la lèvre , de la bouche et du pharynx, dont on parle peu, mais qui sont dans l'hexagone les plus élevés d'europe , la Haute Savoie et la Savoie sont épargnées.

Olivier Berthelet, gastro-entérologue à l'Hôpital de Chambéry, explique les bons résultats des deux Savoie par une participation aux campagnes de dépistage supérieure à la moyenne nationale (avec l'Isère), et des milieux socio-économiques plus aisés en moyenne. "Il y a longtemps qu'on sait que le cancer est une maladie sociale. Que ce soit la qualité de vie, le développement économique ou l'accès aux soins. Que ce soit en Savoie ou en Haute Savoie, on a quand même une accessibilité aux soins bien meilleure que dans d'autres départements. Les régions du Nord sont défavorisées."

Pas de grandes disparités entre Savoie et Haute Savoie

Il n'y a globalement pas deux départements à deux vitesses. Même si concernant le cancer du sein, on enregistre moins fréquemment de nouveaux cas en Savoie, et que l'on constate également une surmortalité pour le cancer des ovaires en Haute Savoie. Le 74 déplore en revanche beaucoup moins de décès qu'ailleurs en ce qui concerne les cancers du rein.

Pas de surprise non plus pour Olivier Berthelet, le président du centre du centre de coordination en cancérologie de Savoie. "Le profil des deux départements est sensiblement le même. Une bonne alimentation, de l'exercice physique, des dépistages, une faible tabagie... tout cela fait la différence dans notre secteur."

Les campagnes de dépistages portent leurs fruits © Radio France - Anabelle Galotti

Des cancers qui régressent, d'autres qui apparaissent

Dans ce tableau noir, on soulignera qu'il existe des cancers dont on guérit bien. Que ce soit la prostate et le cancer colorectal pour les hommes ou bien le sein et la tyroïde pour les femmes... c'est vraiment lié à la précocité du diagnostic.

L'alimentation - plus de fruits, plus de légumes, plus de bio et moins de viande ! - l'hygiène de vie - stop au tabac ! - l'activité physique, l'environnement et la génétique jouent un role déterminant. Près de 6.000 nouveaux cancers graves pris en compte par cette étude sont diagnostiqués chaque année en pays de Savoie. Un tiers en Savoie, deux tiers en Haute Savoie.

Le cancérologue Olivier Berthelet note que le cancer du colorectal a tendance à diminuer un peu. Le cancer du poumon diminue chez les hommes, mais pas chez les femmes à cause du tabac. "Les cancers du pancréas en revanche grimpent en flèche, sans qu'on sache très bien pourquoi."

Les dépistages ne sont systématisés - et donc remboursés - pour l'instant seulement pour le sein et le côlon et bientôt celui du col de l'utérus sera généralisé. "On commence à récolter les fruits de ces dépistages".

Concernant toutes ces données, enfin, il y a encore beaucoup à faire. L'Isère est en pointe avec un registre des cancers (dont nous sommes dépourvus) où chaque décès causé par un cancer est répertorié.