La Savoie sera département pilote pour désengorger les urgences hospitalières

Le ministère de la Santé annonce ce lundi la liste des 22 "projets pilotes" qui testeront à partir de janvier 2021 le "service d'accès aux soins" (SAS) promis par le gouvernement pour désengorger les urgences hospitalières. La Savoie fait partie des départements retenus dont voici la liste : Charente, Finistère, Haute-Garonne, Gironde, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Loire-Atlantique, Manche, Moselle, Nord, Rhône, Yvelines, Somme, Vienne, Martinique et La Réunion. Deux projets s'étendent sur plusieurs départements (Côte-d'Or et Nièvre ; Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) et un autre sur la ville du Havre (Seine-Maritime). Ces sites retenus couvrent 40% de la population française.

Accéder à distance à un professionnel de santé

Cette réforme doit permettre "d'accéder à distance (...) à un professionnel de santé", sans rendez-vous. Le dispositif "repose sur une régulation commune des appels" au Samu et aux médecins libéraux de garde, avec "une plateforme digitale" commune, selon un communiqué du ministère de la Santé.

Cette expérimentation durera "jusqu'au dernier trimestre 2021" afin de "définir les modalités de la généralisation du SAS sur l'ensemble du territoire".

Ce service d'accès aux soins avait été annoncé en 2019, en pleine crise des urgences, juste avant la première crise du coronavirus. Certains services d'urgences comme celui de Chambéry avaient été en grève pendant plusieurs semaines. Des médecins avaient même rejoint le mouvement.