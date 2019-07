La Savoie veut se débarrasser de l'ambroisie

L'ambroisie est en pleine croissance en ce moment. Cette mauvaise herbe a envahi les Pays de Savoie et cause de sérieux problèmes d'allergies aux personnes sensibles chaque été. Pour éviter que l'air soit saturé en pollens, il faut s'attaquer à cette plante invasive dès maintenant.

Mieux vaut prévenir que guérir.

Les yeux rouges, les quintes de toux, l'ambroisie va à nouveau vous chatouiller le nez cet été. Cette mauvaise herbe envahie nos pays de Savoie. L'avant pays savoyard et le bassin chambérien en sont infestés. La région Auvergne-Rhône-Alpes est la plus touchée.

Selon les dernières mesures du réseau national de surveillance aérobiologique basé à Lyon (RNSA), les premiers symptômes chez les personnes allergiques au pollen de l'ambroisie devraient arriver autour du 3 août mais il faut détruire la plante dès maintenant, "puisqu'elle est en pleine croissance mais son pollen n'est pas encore présent" constate Charlotte Sindt, spécialiste de l'ambroisie au RNSA. "Si le pollen de l'ambroisie est déjà dans l'air, il est impossible pour les personnes allergiques d'aller arracher les plantes."

Les pollens de l'ambroisie sont les plus allergènes en France. Ils provoquent des crises d'asthme en plus des rhinites et des conjonctivites. "Une seule fleur peut libérer à elle seule des centaines voire des milliers de pollens et sur une plante, il peut y avoir des centaines de fleurs" poursuit la spécialiste de l'ambroisie.

Comment identifier l'ambroisie ?

"La plus invasive en Pays de Savoie est une grande plante assez jolie, très verte avec une touche de violet au bout de ces tiges poilues. Elle peut atteindre voire dépasser le mètre de haut", décrit Charlotte Sindt "Elle se développe le long des cours d'eau et dans les terrains vague."

Pour limiter sa prolifération, la préfecture de Savoie lance les mesures de lutte contre l'ambroisie. Si vous identifiez une plante, vous pouvez directement l'arracher. C'est la meilleure technique pour éviter qu'elle prolifère. Vous pouvez aussi contacter votre municipalité pour qu'un agent spécialisé s'en occupe.

Il est toujours conseiller de signaler la présence d'ambroisie auprès de votre commune puisque même arrachée, l'ambroisie repousse au même endroit sur plusieurs années.

Le numéro de téléphone pour signaler la présence d'ambroisie près de chez vous est le 09 72 37 68 88.

Autre conseil de la spécialiste de l'ambroisie, pour les personnes allergiques, n'hésitez pas à prendre votre traitement dès ce mois de juillet. Vous pouvez consulter la carte des vigilances pollens en Savoie et Haute-Savoie à cette adresse : https://www.pollens.fr/