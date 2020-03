Coronavirus : le savon de Marseille très efficace pour lutter contre la propagation

Alors que les gels hydroalcooliques deviennent des denrées rares en cette période d’épidémie de coronavirus, et que de plus en plus de pharmacies sont en rupture de stocks, le directeur de l'Agence régionale de santé PACA, Philippe De Mester a une solution plus simple et sans doute plus économique pour se protéger : le savon. Et tant qu'à faire, le savon de Marseille..

"La meilleure façon de se protéger contre la propagation du virus, c'est de se laver les mains tout simplement avec du savon. Il n'y a pas de raison de paniquer sur le gel hydroalcoolique car un bon lavage de mains consciencieux avec du savon suffit."

Ce qui est important, rappelle le directeur de l'ARS, c'est de se laver les mains le plus souvent possible et à chaque fois que l'on pense que l'on a pu éventuellement être en contact avec une personne qui pourrait être porteuse, une personne qui tousse, qui éternue ou qui à l'air fiévreuse.

"Pas besoin de gel, pas besoin d'eau de Cologne ou de vinaigre blanc. Le savon, ça suffit. Et à Marseille, on n'en manque pas de savon !"