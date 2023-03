"La science est plus nécessaire que jamais" : le prix Nobel Alain Aspect est de passage en Dordogne

Le Prix Nobel de physique 2022 est de passage en Dordogne pour des conférences à destination des jeunes, notamment à la cité scolaire Bertran de Born de Périgueux. Alain Aspect a rencontré des lycéens et étudiants. Il a évoqué ses découvertes liées à l'intrication quantique.

Ce physicien, pris de passion pour cette discipline dès le plus jeune âge dans le Lot-et-Garonne, vient en Dordogne avec l'objectif d'intéresser les jeunes à la science : "ce qui m'intéresse, c'est d'expliquer aux jeunes que, contrairement à certains discours qu'ils peuvent entendre, la science est plus nécessaire que jamais. En particulier, cette génération qui est, à juste titre, très motivée par les problèmes de la planète."

"Les filles, n'écoutez pas les stéréotypes"

"Je veux leur expliquer que ce n'est pas contre la science qu'ils arriveront à résoudre ces problèmes. C'est au contraire en étant compétents en science, en acquérant des connaissances et en mettant ses connaissances à l'œuvre pour essayer de résoudre les problèmes qui se posent [...] les filles, n'écoutez pas le stéréotype qui dit que la physique et les maths, ce n'est pas fait pour les filles. Je vous assure que j'ai de nombreuses étudiantes et qu'elles sont aussi bonnes que les garçons."

"La science fait partie de la culture"

"Ce qui m'inquiète, c'est le fait que les gens adhèrent ou en tout cas écoutent d'une oreille favorable ces discours, prouve qu'ils n'ont pas quelques notions rationnelles, élémentaires [...] la science fait partie de la culture. Je pense que c'est indispensable que les citoyens qui ne sont pas scientifiques aient quelques notions élémentaires, sinon ils peuvent écouter des discours qui sont totalement irrationnels."

" Il faut travailler dur pour progresser dans un instrument de musique. La science, c'est la même chose. Il faut effectivement travailler pour maîtriser un certain nombre de concepts. Comme dans toute activité de haut niveau, un sport de haut niveau, il faut travailler dur."

