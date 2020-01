La Sécu attaque en justice un site internet qui propose d’obtenir des arrêts de travail "sans se déplacer"

Ce site internet fait polémique. Créé en Allemagne fin 2018, arretmaladie.fr avait annoncé mardi matin son lancement en France, en mettant en avant la possibilité de se faire prescrire "un arrêt maladie de quelques jours (2 à 3 maximum) pour des pathologies simples et courantes : coup de froid, stress, douleurs menstruelles, gastro-entérite, etc".

Le site promet en effet d'obtenir un arrêt maladie sur internet et pour 25 euros. Mais cette promesse alléchante cache surtout un site de téléconsultation en ligne, qui ne vous garantit finalement en rien d'obtenir un arrêt maladie, a pu constater franceinfo.

La démarche n'est pas si simple, il faut d'abord remplir un questionnaire avec ses symptômes, puis arretmaladie.fr, qui est seulement une façade, vous réoriente vers un autre site, bien plus classique cette fois-ci, un site de téléconsultation par internet où vous prenez rendez-vous avec un médecin, vous échangez avec lui par vidéo, et à l'issue de la consultation de 25 euros, il vous délivre ou non un arrêt maladie.

La Sécu attaque en justice

La réaction de la Sécurité sociale n'a pas tardé : la Cnam "en lien avec le Conseil de l'ordre des médecins" a indiqué qu'elle "va mettre en demeure immédiatement le site de cesser ses activités et engager également, à cette fin, une action en référé".

"Les arrêts de travail ne sont pas des produits de consommation, susceptibles d'être distribués sur demande des patients", a souligné l'Assurance maladie.