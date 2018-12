La sécurité sociale de l'Yonne fait la chasse aux fraudeurs

Auxerre, France

Le montant de la fraude à l'assurance maladie dans l'Yonne en 2018 s’élève à un million d'euro sur le milliard d'euros que représentent les dépenses globales de la sécurité sociale dans le département. L'Yonne est légèrement en-dessous de la moyenne nationale de fraude.

La sécu a accès à des données quasi confidentielles

Il faut dire que dans l'Yonne, depuis douze ans et la mise en place de son service fraude, fort de quatre agents, la sécurité sociale chasse mieux le fraudeur. Notamment car elle peut travailler avec différents partenaires et avoir accès à des données presque confidentielles.

Etiennette Berrouet est la sous-directrice de l'Assurance maladie de l'Yonne : " nos agents assermentés ont des droits de communication sur des données qui à priori ne sont pas connues de l'assurance maladie au sens général. Par exemple l'information dans les banques où l'on peut voir des mouvements financiers qui nous permettent de creuser et de travailler sur un dossier sur lequel on aurait pu s'arrêter comme c'était le cas il y a quelques années. Maintenant on s'est renforcé sur cette possibilité d'investigation au sein de l'assurance maladie.et avec des partenaires comme la Caf , l'Urssaf tout comme la police, la gendarmerie et la justice pour coordonner nos actions et les optimiser."

des agents assermentés Copier

Les arrêts de travail contrôlés

Parmi les fraudeurs, une centaine dans l'Yonne cette année, 1/5ème sont des assurés, pour un montant total de 200 000 euros. Un chiffre en nette hausse et qui concerne surtout les arrêts de travail. Pascale Quiclet est responsable du département Régulation et Santé : " dès lors où l'assuré est en arrêt, il n'a pas eu de prescription de sortie libre, l'agent assermenté va aller vérifier à son domicile s'il est bien là aux heures de présences. Si l'assuré ne peut pas justifier son absence on peut le sanctionner. Il y aussi le cas des assurés qui exercent une activité pendant leur arrêt de travail ce qui est interdit .

Des assurés sanctionnés quand la fraude est avérée - Pascale Quiclet du département Régulation et Santé

"On est régulièrement sollicité par le signalement d'un professionnel de santé ou par une dénonciation anonyme . Ce sont des assurés que l'on sanctionne. Leur indemnité journalière doit être remboursée. Ils peuvent aussi avoir des pénalités complémentaires à ce remboursement de leur indemnité journalière que nous leur avons versé à tort."

fraudes aux arrêts de travail Copier

Au "palmarès" des fraudeurs à la sécu, les champions sont les professionnels de santé. Des médecins, des infirmiers et d'autres professions paramédicales qui représentent près de la moitié du million d'euros de préjudice.