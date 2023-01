La Sécurité sociale déconventionne deux centres de santé en Île-de-France pour pratiques frauduleuses

Deux centres de santé dentaires ou ophtalmologiques, situés dans à Trappes (Yvelines) et au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), ont été déconventionnés par la Sécurité sociale pour des pratiques frauduleuses, a annoncé dimanche 22 janvier la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) à l'AFP, confirmant une information du journal Le Parisien .

"Il est notamment reproché à ces centres d'avoir établi de fausses facturations et d'avoir facturé des actes fictifs, c'est-à-dire non réalisés", précise la Cnam dans un communiqué. Elle estime que le préjudice financier s'élève à "près de 1,5 million d'euros pour ces deux centres". L'Assurance maladie a décidé "au regard de la gravité des faits" de les déconventionner "pour une durée de cinq ans sans sursis".

Cette sanction prend effet dès ce lundi 23 janvier pour le centre de Seine-Saint-Denis qui propose des soins dentaires et des actes d'ophtalmologie, et à compter du 1er février pour le centre des Yveline qui propose des soins dentaires uniquement. Les deux caisses primaires de ces deux départements ont déposé plainte, selon la Cnam.

Des déconventionnements inédits pour des centres de santé

Conséquence de ces déconventionnements, inédits pour des centres de santé selon l'Assurance maladie : la Sécurité sociale n'y prendra en charge les soins que sur une base très faible, le tarif dit "d'autorité". Pour une consultation d'ophtalmologie à 30 euros, le remboursement est de 1,22 euro.

Les centres de santé dentaires et ophtalmologiques, dont le développement a été favorisé pour améliorer l'offre de soins, sont dans le collimateur de nombreux professionnels médicaux et paramédicaux. Face aux dérives de certains , l'Assemblée nationale a voté fin novembre en faveur d'un encadrement plus strict de ces structures, dont certaines sont présentées comme des "machines à cash". L'Assurance maladie se dit "fortement mobilisée" dans la surveillance des centres qui affichent des facturations "atypiques". "Ainsi, 88 centres de santé dentaires et 44 centres de santé ophtalmologiques font actuellement l'objet de contrôles par les caisses d'assurance maladie", selon le communiqué.