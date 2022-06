La Seine-Saint-Denis en manque de sages-femmes

Un tiers manque à l'appel : les sages-femmes des hôpitaux publics de Seine-Saint-Denis sont en sous-effectif. Le département, comme au niveau national, peine à recruter les sages-femmes fraîchement diplômé(e)s. Une difficulté qui inquiète de plus en plus à l'approche de l'été et des congés du personnel, épuisé par un hôpital en tension.

"Au lieu d'accueillir 400 patientes par mois, actuellement nous ne pouvons en accueillir que 300, établit Stéphane Bounan, chef de la maternité Delafontaine, à Saint-Denis. Il y a malheureusement 100 patientes à qui l'on demande d'aller s'inscrire dans un autre endroit." Avec seulement 60 sages-femmes sur 91 au sein du service gynéco-obstétrique, le suivi de grossesse est aussi reporté : du milieu à la fin du terme.

Transférées d'hôpital au moment d'accoucher

Certaines femmes enceintes, sur le point d'accoucher, sont aussi invitées à être transférées dans un autre hôpital, où la maternité a assez de place pour les recevoir. "Cela est très mal vécu par nos patientes, ajoute le médecin, parce qu'elles font confiance à l'équipe, elles ont parfois accouché plusieurs fois dans notre maternité et se voir annoncer, au dernier moment, que l'on doit aller accoucher ailleurs est toujours un déchirement."

Avec le manque de personnel, la charge de travail devient plus conséquente pour les sages-femmes en poste. Les activités se réduisent autour de la salle de naissance : "une action à haute responsabilité, plus stressante et plus fatigante", déplore Stéphane Bounan. Pour lui, la solution doit venir des pouvoirs publics. Le travail de nuit, les week-ends, avec une pression intense méritent une valorisation financière, d'après le chef de service.

10 800 € d'allocation

Pour inciter les jeunes sages-femmes à rejoindre l'hôpital public, plutôt qu'à s'installer en libéral après l'obtention de leur diplôme, la maternité de Jean Verdier à Bondy propose un contrat d'allocation d'étude (CAE) aux étudiant(e)s. L'hôpital rémunère leurs dernières années de formation, en échange ces sages-femmes s'engagent pour plusieurs années au sein de l'établissement. Le CAE s'élève à 900 € par mois, pour un an et demi de contrat en moyenne.

Cet argument financier a séduit Souane Said, étudiante en 5e et dernière année à l'école de sages-femmes de Saint-Antoine, dans le 12e arrondissement de Paris, mais pas uniquement. La jeune femme de 23 ans "voulait faire de l'hospitalier à la sortie de ses études". Habitante de Stains, elle est fière de rester dans le département, "parce que c'est une population qui a aussi besoin de soignants". La Seine-Saint-Denis est en effet le premier désert médical de métropole.

Territoire et population bien connus

En plus de l'argument d'un recrutement établi pour la maternité, Christelle Amisse, cadre sage-femme à l'origine de la mise en place du CAE à Jean Verdier, pointe un autre avantage à ce dispositif : "L'étudiante sage-femme, lorsqu'elle va être diplômée, va connaître le territoire", et les pathologies associées à sa population. En Seine-Saint-Denis, les femmes souffrent notamment d'obésité et de maladies maternelles.

Le CAE proposé par la maternité de Jean Verdier semble atteindre son objectif. Premier hôpital de l'AP-HP à lancer le dispositif en 2020, deux étudiantes avaient signé, elles sont quatre cette année. Pour la rentrée scolaire 2022-2023, deux nouvelles élèves sages-femmes postulent déjà pour s'engager à l'hôpital de Bondy.