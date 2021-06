La Seine-Saint-Denis teste un centre de vaccination mobile sans rendez-vous à Rosny-2, une première en France

L'expérimentation est appelée à se multiplier si elle est concluante, et elle pourrait faciliter la vie de très nombreux habitants de Seine-Saint-Denis. Autant dire que les chargés de ce projet de centre vaccinal mobile et sans rendez-vous avaient intérêt à mettre toutes les chances de leur côté pour que l'opération soit un succès. D'autant que c'est une première en France. Et que le département prend du retard dans la campagne par rapport au reste du pays : 41,7% de la population a reçu au moins une dose de vaccin, contre 45% au niveau national. Même pour les plus de 75 ans, cible prioritaire dès le mois de janvier, la couverture vaccinale n'est que de 72% contre 79% dans toute la France.

L'idée du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, porteur du projet, c'est d'être au plus près de la population, et que les passants aient facilement quelques minutes à accorder. Direction le plus gros centre commercial du département, Rosny-2. Avec son bus bleu et rose, ses cinq lignes de vaccination et son équipe d'une quinzaine de personnes, le village vaccinal s'est installé devant la plus grosse entrée de la galerie marchande, la porte 6 : tous ceux qui arrivent en RER sont obligés de passer devant. "Aujourd'hui, on s'adresse à des gens qui sont plus jeunes", explique Floréale Mangin, chargée de projet santé au Conseil départemental, "et qui n'étaient pas prioritaires, qui ne se sentent pas forcément vulnérables par rapport à la maladie. Mais par contre, on sait qu'ils sont des vecteurs. Ils propagent la maladie dans leur entourage et donc, c'est aussi un des arguments qu'on a, c'est se vacciner pour protéger les autres."

Simplifier la procédure d'accès pour toucher le plus de publics possible

Sur deux jours, l'équipe peut pratiquer jusqu'à 500 injections. Partout dans le centre commercial, le haut-parleur annonce régulièrement la présence de la structure, pendant qu'à l'intérieur comme à l'extérieur, des membres de l'équipe invitent les clients à entrer. Les refus sont majoritaires : trop pressés, pas intéressés, plus tard peut-être, parfois franchement contre. Mais beaucoup annoncent sourire aux lèvres qu'ils ont déjà entamé le processus vaccinal. Un homme se montre intéressé : "Avec quel vaccin ?" Pfizer.

Quelques minutes plus tard, Yossoh ressort avec entre les mains un bon pour recevoir sa deuxième dose dans six semaines. Impossible de faire plus simple pour cet homme qui n'avait pas pu prendre rendez-vous jusqu'ici. "Je n'avais pas le temps", explique celui qui multiplie les missions d'interim en tant qu'homme de ménage. "Je travaillais, je finissais tardivement. Aujourd'hui, c'était mon jour de repos, donc je venais faire quelques courses et j'ai sauté sur l'occasion pour venir me faire vacciner." Parmi les autres candidats à la vaccination ce jour-là, certains expliquaient ne pas savoir prendre rendez-vous sur internet. D'autres relataient les heures passées devant un écran à essayer de trouver un créneau.

La campagne en Seine-Saint-Denis freinée par plusieurs facteurs

En une journée, 204 personnes sont passées par le centre. Leur vaccination ne sera complète que lorsqu'elles recevront la deuxième dose, prévue le 24 juillet. Ils pourront soit revenir à Rosny-2 (le village sera de retour tout le week-end, toujours sans rendez-vous), soit dans n'importe quel autre centre de France.

Pour autant, même en cas de succès de cette expérimentation, la campagne vaccinale en Seine-Saint-Denis aura d'autres freins à lever. "On a 30% de médecins généralistes en moins dans notre département", détaille Floréale Mangin, "et on sait que le médecin généraliste est la première personne qu'on va avoir quand on a une question de santé. Là, aujourd'hui, beaucoup de gens nous disent 'Oui, mais j'ai besoin d'avoir l'avis de mon médecin'. Pas de n'importe quel médecin, pas celui qu'on propose aujourd'hui. Et l'accès à son médecin généraliste est difficile. On a aussi le fait qu'on a eu beaucoup de personnes qui ont été malades du Covid et qui se pensent peut-être immunisées, à qui on a pu dire 'Vous n'êtes pas prioritaires pour la vaccination'. Aujourd'hui, le discours est différent. On vaccine des gens qui ont été malades il y a plusieurs mois."