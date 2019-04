La semaine de la vaccination démarre ce mercredi en région Centre Val de Loire

Châteauroux, France

Onze vaccins obligatoires pour les enfants de 0 à 12 ans : le gouvernement l'annonçait il y a un an et demi et essuyait les critiques de beaucoup de français qui voyaient là une faveur faite aux laboratoires pharmaceutiques, voire un danger pour la santé de nos petits. Résultat début 2019, 67% des français seraient désormais favorables à ces onze vaccins obligatoires selon un sondage de l'agence sanitaire de santé publique. Françoise Dumet, "Santé Publique Environnementale" à l'agence régionale de santé estime qu'il faudra un peu de temps pour évaluer l'impact de ces vaccins obligatoires. "On commence à avoir quelques éléments qui montrent une bonne progression de la couverture vaccinale, une bonne acceptation des parents, et des effets aussi chez les enfants qui ne sont pas concernés par cette obligation et pour qui la couverture progresse aussi." Par ailleurs, il y a eu 35 cas de rougeole cette année, cela reste considérable mais c'est moins que l'an dernier. "On voit bien l'intérêt de la progression de cette vaccination même si il faudra un peu de temps pour appréhender de manière plus fine les effets."

L'idée de cette semaine de la vaccination c'est de vérifier son carnet, discuter aussi si il reste encore un doute

Au programme notamment de cette semaine de la vaccination dans la région, une journée d'action place de la République à Châteauroux vendredi 26 avril avec un village de prévention. L'occasion de venir avec votre carnet de santé. "C'est important notamment pour les jeunes adultes, pour ceux qui sont nés depuis 80, il faut vraiment veiller à avoir eu les deux injonctions de vaccin contre la rougeole" rappelle Françoise Dumet.