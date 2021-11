La sénatrice de la Mayenne Elisabeth Doineau plaide pour "un plan Marshall de la santé"

- La crise sanitaire continue de creuser le déficit budgétaire de la Sécurité Sociale. Que prévoit le Projet de loi de Financement de la Sécurité sociale 2022 pour le résorber ?

Le PLFSS pour 2022 présente un déficit énorme, surtout sur la branche de l'assurance-maladie. Après deux années consécutives avec un déficit qui s'évaluait à 30 milliards d'euros, il est désormais un peu moins important, mais les déficits s'accumulent quand même. Et c'est très lourd pour les Françaises et les Français parce qu'on ne peut pas non plus vivre sur des déficits. Au niveau du PLFSS, le Sénat a refusé la trajectoire financière parce que nous considérons qu'aujourd'hui, il n'y a aucun signe d'extinction de la dette. Nous avions prévu une extinction de la dette en 2033. Or, en 2025, nous resterions dans les prévisions autour de 12 à 15 milliards de déficit. Bien sûr, la Sécurité sociale a joué son rôle d'amortisseur pendant la crise sanitaire. Mais il faut aujourd'hui qu'on réfléchisse sur le long terme à assurer notre protection sociale et à ne pas reporter la dette sur les générations qui viennent.

Le système de santé souffre. Les difficultés des hôpitaux de Laval et Mayenne en témoignent. Comment la France peut investir dans l'hôpital, dans les structures de soins avec ces dettes immenses ?

Je pense qu'aujourd'hui, il nous faut réfléchir à des investissements très structurants, mais qui sortent de l'assurance-maladie. Moi, je parle d'un plan Marshall pour reconstruire l'hôpital et reconstruire aussi le lien avec l'exercice en ville. Parce que je pense que c'est tout l'ensemble, toute l'architecture qu'il faut en tous cas remettre d'aplomb. Je pense que la santé est la première préoccupation des Français après cette crise sanitaire. En réalité, l'hôpital a besoin de forts investissements, et nous avons besoin aussi de réfléchir à l'organisation sur les territoires pour donner un meilleur accès aux soins et dans toutes les filières, parce qu'on voit que sur les spécialités, c'est la même difficulté. Je souhaite un plan Marshall avec cette notion de régalien. La santé, est une compétence régalienne. Et donc c'est à l'Etat d'investir pour l'hôpital, pour ce qui est des constructions et des rénovations. Gardons dans le champ de l'assurance-maladie tout ce qui attrait à la médecine du quotidien.

Yannick Favennec, député de la Mayenne, propose que les jeunes médecins soient dans l'obligation d'exercer, pendant trois ans, après l'obtention du diplôme, dans une zone sous-dotée, pour réduire les inégalités d'accès aux soins. Vous êtes d'accord avec cette proposition ?

Je propose autre chose. En France, on est très attaché à l'exercice libéral et je pense que c'est un mauvais signe envoyé aux jeunes générations que de leur imposer un exercice dans les territoires sous dotés. Il faut neuf ans pour être un médecin généraliste. Et au bout de neuf ans souvent, on a une vie affective et sa conjointe ou son conjoint n'est pas forcément dans le milieu médical. On ne peut donc pas déménager des gens comme ça de façon coercitive. En plus aujourd'hui on manque des médecins partout. Donc en réalité, cette proposition va plutôt jouer un rôle inverse et les jeunes vont plutôt aller vers l'industrie, vers la médecine du sport, la médecine du travail.

Que proposez-vous du coup ?

Je crois beaucoup aux stages et c'est ce qui se fait de plus en plus. De toute façon, on ne règlera pas le problème tout de suite parce qu'il faut neuf ans pour faire un médecin et beaucoup plus pour faire un médecin spécialiste. Donc, il faut préparer l'avenir en se disant que les jeunes qui font des études de médecine doivent venir dans nos territoires parce qu'ils les connaissent peu. Les orienter vers la médecine coordonnée, comme les maisons de santé pluridisciplinaires ou les centres de santé. Et je pense que le stage est la meilleure façon de le faire. Surtout que les jeunes ne veulent plus travailler de façon autonome. Ils ont besoin d'être dans une équipe pluridisciplinaire. Ils ont besoin de travailler de façon coordonnée et de se sentir soutenus. C'est une solution très attractive en Mayenne par exemple. Trois quarts des stagiaires qui sont venus dans notre département sont restés.