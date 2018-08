Le Blanc, France

Rien n'est décidé et on en saura pas plus avant la mi-août mais il faut rester optimiste. C'est en substance ce que l'on retiendra de la conférence de presse de la sénatrice Frédérique Gerbaud organisée ce mardi 7 août à Châteauroux.

Très investie dans le dossier de la maternité du Blanc, membre de la commission des affaires sociales au Sénat, l'élue rencontre depuis plusieurs mois tous les acteurs de ce dossier, organisant des rencontres avec le cabinet de la Ministre de la santé ou la directrice de l'Agence Régionale de Santé. Mais en ce début août, elle ne peut qu'admettre qu'aucune décision n'a été prise quant à une réouverture de la salle d'accouchement de la maternité du Blanc au 15 septembre.

"La maternité est fermée pour l'été, faute de médecins en nombre suffisant pour assurer les gardes 24 heures sur 24. Des procédures de recrutement sont en cours, la direction de l'hôpital de Châteauroux examine des candidatures pour le site du Blanc. Si on peut garantir 6 lignes de garde sur la maternité du Blanc 24h/24, ce sera à la direction de l'hôpital et aux médecins de prendre la décision de la réouverture. Je suis de nature optimiste !" conclue Frédérique Gerbaud.

Rien n'est acté, mais certains signent peuvent inquiéter. Ainsi, la sénatrice confirme qu' "en liaison avec l'ARS, il a été décidé que l'hôpital de Châteauroux accompagnera, pour anticiper, les femmes qui doivent accoucher jusqu'à la fin septembre pour choisir le lieu de leur accouchement".

Alors, simple principe de précaution ou bien signe avant coureur d'une réouverture remise en cause ou tout du moins retardée ? En attendant, quoi qu'il arrive, la sénatrice veut mettre les choses au clair quant à l'avenir du site du Blanc : elle insiste sur le bon fonctionnement des autres services -chirurgie et urgences- qui ne seraient pas impactés par la fermeture temporaire de la maternité.