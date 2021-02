La sénatrice PS Nicole Bonnefoy appelle à accélérer la vaccination en Charente

"Le gouvernement ajoute de l'angoisse à une situation déjà anxiogène." Nicole Bonnefoy n'est pas tendre avec le ministre de la santé, qu'elle interpelle dans une question écrite qu'elle va déposer ce jeudi. "Comment faire pour accélérer la vaccination en Charente ?" demande à Olivier Véran la sénatrice PS charentaise, elle-même interpellée par des habitants du département âgés de 75 ans et plus qui ne parviennent pas à décrocher un rendez-vous. "Les gens me disent : j'ai appelé, ma fille a appelé... des fois ça ne répondait pas, d'autres fois on leur répondait qu'il n'y avait pas de place et qu'il fallait rappeler... les gens ont passé parfois des journées à appeler, pour ne pas avoir de rendez-vous."

Nicole Bonnefoy pointe également au passage un manque de moyens et de personnel dans les 16 centres de vaccination de Cahrente, pour faire face à l'afflux de demandes. Une demande beaucoup plus forte qu'attendu, confirme Atika Rida-Chafi, directrice de l'ARS en Charente. "On a des taux d'adhésion à la vaccination record, jusqu'à 90 ou 95% dans certains Ehpad."

Sauf que les doses, elles ne sont pas au rendez-vous, en raison de la baisse de livraison des laboratoires, en particulier pour le vaccin Pfizer-BioNtech, le seul disponible à ce jour en Charente. "On est à 2.500 doses livrées cette semaine", précise Atika Rida-Chafi de l'ARS, contre 3.500 doses attendues dans les projections de départ. Situation qui devrait encore perdurer deux semaines, avant une remontée des livraisons. Sachant que 42.000 Charentaises et Charentais ont plus de 75 ans. A ce rythme, "la vaccination va prendre deux mois de retard" craint la sénatrice Nicole Bonnefoy.

La deuxième injection complique les choses

Un attente, voire une exaspération qu'entend bien le député En Marche d'Angoulême Thomas Mesnier, figure de la majorité présidentielle sur les questions de santé, lui qui est au départ médecin urgentiste. Thomas Mesnier qui ne peut qu'appeler les Charentais à la patience, sachant que ces difficultés d'approvisionnement sont doublées de l'arrivée de la deuxième injection, pour ceux qui ont déjà été vacciner une première fois. "De fait, cela va ralentir le rythme des nouvelles vaccinations" concède le député, qui précise : "il y en aura malgré tout, notamment en Charente où cela avait été anticipé" contrairement à d'autres départements moins prudents, où les rendez-vous donnés ont dû être déprogrammés massivement.

Thomas Mesnier est plus que jamais impatient de voir sur le marché de nouveaux vaccins, le premier étant AstraZeneca, dont le député espère l'arrivée "pour la fin du mois de février. Cela nous permettra d'accélérer la campagne de vaccination, notamment en mettant à partie les pharmaciens" puisque les conditions de conservation de ce vaccin sont beaucoup plus légères. De son côté l'ARS attend également d'ici le 15 février, l'arrivée en Charente des premières doses du vaccin Moderna.