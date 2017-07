La seule dermatologue en Creuse habite Limoges, et elle ne prend pas de rendez-vous avant au moins 6 mois

Attention aux coups de soleil cet été ! La seule praticienne du département ne vient à l'hôpital de Guéret que 2 jours par semaine depuis le CHU de Limoges. Son agenda est complet jusqu'au 31 décembre, et impossible de prendre rendez-vous pour l'an prochain.

Quand un Creusois appelle l'hôpital de Guéret pour prendre rendez-vous avec un dermatologue, voici ce qu'on lui répond actuellement :

Malheureusement nous ne donnons plus de rendez-vous. La dermatologue est détachée de Limoges un jour et demi par semaine. C'est complet jusqu'au 31 décembre et le planning de 2018 n'a pas ouvert car nous ne savons pas si elle sera prolongée."