"La seule issue pour le gouvernement, c’est le confinement", estime le président de la région Grand Est

Jean Rottner est dans la Marne depuis ce mercredi. Le président de la région Grand Est a commencé sa tournée dans le département en présentant ses vœux au milieu culturel, au CNAC à Châlons-en-Champagne. Il a aussi notamment rencontré des acteurs de la filière champagne ou encore visité l’établissement et service d'aide par le travail de Sezanne.

Pendant ce temps-là, l’idée d’un troisième confinement fait son chemin mais rien n’est encore décidé. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal estime en tout cas que l’instauration du couvre-feu à 18h "ne freine pas suffisamment" la propagation du virus du Covid-19.

Les variants montrent que l’épidémie repart, d’une autre manière

Face à l’apparition des nouveaux variants du Covid-19, Jean Rottner estime que le gouvernement n’a pas d’autre choix que de reconfiner. "On l’a vu dans notre région, depuis que nous sommes en zone couvre-feu précoce, on s’est rendu compte que le virus ne progressait pas mais il ne diminuait pas non plus. La question qu’il faut qu’on se pose, avec courage et responsabilité, est-ce qu’il faut la fin d’une catastrophe ou une catastrophe sans fin ? Aujourd’hui, les variants montrent que l’épidémie repart, d’une autre manière. C’est finalement une nouvelle épidémie qui est en train de se créer et donc la seule issue pour le gouvernement, c’est effectivement le confinement", dit Jean Rottner.

Est-ce qu’il faut la fin d’une catastrophe ou une catastrophe sans fin ?

Sur la forme d’un éventuel reconfinement, Jean Rottner laisse le soin au gouvernement de trancher la question. Le premier ministre Jean Castex entame une série de consultations à partir de ce jeudi avec les parlementaires, les associations d’élus et les partenaires sociaux. "Les présidents de région se sont réunis ce mercredi, je pense que notre président Renaud Muselier devrait être consulté", dit Jean Rottner.

"En tout cas, les régions ont décidé de se mettre en retrait du gouvernement qui ne souhaite visiblement pas travailler avec les collectivités locales, malgré nos offres. Donc nous allons nous concentrer sur nos compétences, sur nos territoires, pour les aider et pour leur permettre de rebondir le plus tôt possible", poursuit le président du Grand Est qui précise aussi que la région investie sur son territoire "plus de 300 millions d’euros supplémentaires dans l’économie pour qu’elle puisse repartir le plus tôt possible".