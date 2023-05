La seule maison médicale de garde du centre de Toulouse ferme ses portes

Après 19 ans d'existence la Maison médicale de garde de l'hôpital la Grave ferme définitivement ce mercredi 31 mai 2023. Financée aux deux tiers par l'Agence Régionale de Santé (ARS) et au tiers par les médecins qui reversaient 10% de leurs honoraires, elle voit subitement son aide supprimée.

Seule maison médicale de garde du centre ville

La Maison médicale de garde de l'hôpital La Grave est gérée par une association créée en 2003 par des médecins de garde toulousains. Hébergée à titre gracieux dans les locaux de la Permanence d'Accès Aux soins (la PASS .)), la maison médicale de Garde est o uverte tous les soirs de 20h à minuit, le samedi de 12h à minuit, le dimanche et les jours fériés de 8h à minuit. Une trentaine de médecins s'y relaient. Elle accueille chaque année 10.000 patients aux heures où les cabinets des généralistes sont fermés.

Le président de l'association, le docteur Jean-François Reinard, explique que "la subvention de l'ARS d'un montant de 85.000 euros permettait à la Maison médicale de Garde de tourner avec cinq secrétaires à temps partiel et un budget de fonctionnement de 125.000 euros". Faute de financement, le médecin généraliste est obligé de fermer définitivement les consultations.

Béatrice Maurère, secrétaire à la maison médicale de garde de la Grave depuis 17 ans. © Radio France - Pascale Danyel

Les Toulousains qui ont besoin de voir un médecin après 20h, les week-ends et les jours fériés pourront encore le faire en se rendant à la maison médicale de l'hôpital Purpan située à l'ouest de la ville, ou en appelant SOS médecins.

Comité de défense, pétition et rassemblement

Plusieurs syndicats, mouvements et associations s'opposent à la fermeture de la Maison médicale de Garde de la Grave : Act Up Sud-Ouest, la CGT Santé du CHU de Toulouse, Sud Santé Sociaux 31, le comité de quartier Saint Cyprien Quartier Libre, le Planning Famiial31 ainsi que le Centre de Santé communautaire La Case de Santé.

Guy Molinier est membre du comité de défense, il est aussi salarié chez Act Up Sud Ouest et se demande si le but n'est pas de développer à la Grave une Cité des Arts et de faire plaisir aux futurs habitants d'une résidence de luxe en train de sortir de terre : "j'ai bénéficié de la proximité de cette maison médicale en tant qu'usager en novembre dernier, j'ai appelé le 115 qui m'a orienté, cela aurait été plus long et plus compliqué d'aller à Purpan." Le militant ajoute "on se demande à Act Up si cela ne profite pas au projet de Jean-Luc Moudenc de développer une Cité des Arts et aussi si ce n'est pas pour éviter de gêner les futurs habitants des logements de luxe construits par Kaufman and Broad".

Les logements de standing en cours de construction à quelques mètres de la Maison médicale de Garde de l'hôpital La Grave. © Radio France - Pascale Danyel

Une pétition pour la défense de la maison médicale de la Garde, à destination de l'ARS et du maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc est en ligne.

Un rassemblement est prévu devant l'ARS ce vendredi 26 mai.

Sollicitée pour une interview, l'Agence régionale de la Santé a répondu qu'elle s'exprimerait prochainement dans un communiqué de presse.