La situation du centre anti douleur de l'hôpital d'Aurillac inquiète les patients

L'hôpital d'Aurillac n'a plus de centre anti douleur, au moins temporairement. Les deux médecins qui s'en occupaient sont partis et ils n'ont pas encore été remplacés. Depuis quelques jours, tous les rendez-vous déjà pris par les patients ont été annulés.

"C'est de la non assistance à personne en danger", déplore Christian Bourgade, trésorier de l'association de patients Tamalous 15. "Des gens qui étaient suivis et qui avaient des traitements lourds comme des perfusions de kétamine on les arrêtent ?" L'association a lancé une pétition en ligne contre la fermeture du centre et a recueilli 1.300 signatures.

"On se sent perdus et abandonnés"

Un centre anti douleur permet de mieux prendre en charge les patients qui souffrent de douleurs chroniques, comme la fibromyalgie par exemple. "Quand on est douloureux chronique, on est dans une forme d'errance médicale et le centre anti douleur nous apporte beaucoup", explique Agnès, une patiente du centre anti douleur.

"Du jour au lendemain on nous supprime tout ça donc on se sent complètement perdus et abandonnés." Pour les patients, la solution de remplacement serait d'aller à Brive-la-Gaillarde ou Clermont-Ferrand, mais "ils ne prennent plus de nouveaux patients".

La direction de l'hôpital d'Aurillac assure que "tout est mis en œuvre pour une bonne prise en charge des patients". L'hôpital dément vouloir "fermer le centre anti douleur" et assure que le recrutement d'un nouveau médecin algologue est en cours.