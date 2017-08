La situation empire dans les hôpitaux manchois l'été

Les hôpitaux manchois souffrent et encore plus l'été avec les vacances. Le manque de personnel est criant. Selon les syndicats la situation est très préoccupante.

Le nombre d'arrêts maladie dans les hôpitaux manchois serait en constante augmentation selon les syndicats. Aujourd'hui ils sont nombreux à tirer la sonnette d'alarme : personnel, patients, syndicats...L'été c'est encore pire que d'habitude parce que les difficultés de remplacement se font encore plus sentir avec la période des congés.

17 postes à l'affichage à Cherbourg

A Cherbourg la situation est tendue selon Pascal Carretey infirmier et membre du syndicat de la Fédération Autonome de la Fonction Publique : " la pression sur les agents obligent des services à faire 3 week-ends consécutifs. On manque de paramédicaux, des aides-soignantes, des ASH il y a 17 postes à l'affichage c'est énorme ! et en plus quand vous payer un infirmière avec 8 ans d'ancienneté 1400 euros avec un planning à 172 heures il ne faut pas s'étonner. En clinique c'est payé 400 euros le week-end." Suppressions de postes, départs à la retraite non remplacés, moins de contrats ponctuels, budgets dans le rouge...(Le Centre Hospitalier Public du Cotentin accuse un déficit cumulé de 40 millions d'euros).

De plus en plus d'arrêts maladie

A Avranches-Granville, l'hôpital aussi est à la peine. L'été les difficultés de recrutement se font encore plus sentir. Loïck Clément du syndicat FO: "On a énormément de mal à recruter. On sait qu'il y a pénurie. Mais d'un autre côté nos directions ont décidé d'enlever des primes. Une centaine d'euros par mois donc des agents préfèrent aller travailler ailleurs. Nos conditions de travail chez nous se dégradent. On a de plus en plus d'arrêts maladie c'est un signe. La situation est tendue."

De leur côté les directions des hôpitaux ne nient pas la situation et les problèmes de remplacement mais précisent "qu'elles s'adaptent".