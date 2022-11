"La situation est catastrophique" dans les services de psychiatrie, alerte un psychiatre marnais

Au lendemain d'un mouvement de grève national des psychiatres hospitaliers, à l'appel de l'ensemble des syndicats, le psychiatre Patrick Chemla alerte, sur France Bleu Champagne-Ardenne ce mercredi, sur "la situation catastrophique" dans son secteur. Fondateur du centre de jour Antonin Artaud, à Reims, il assure avoir "investi énormément d'énergie" depuis qu'il a débuté sa carrière, en 1975.

"Je vois des collègues totalement désespérés, des gens qui partent par centaines du système public de psychiatrie", déplore Patrick Chemla. En tant que membre du conseil national de l'Union syndicale de la psychiatrie, il affirme que "dans tous les hôpitaux, on est obligés de fermer des services. Tout ce que nous avions construit depuis les années 1970-1980, en termes de dispositif de proximité d'accueil pour les patients, se trouve détricoté."

Les patients ont "peur que tout s'écroule"

Patrick Chemla blâme l'État pour cette situation. "On croyait que c'était simplement un manque de moyens financiers, en fait c'est bien plus grave que ça. Les lois se sont empilées et font qu'il y a une perte du sens du travail", insiste le psychiatre, ce qui a des conséquences sur la prise en charge des patients.

"Si leur infirmier ou leur psychiatre baisse les bras ou s'en va, les patients se retrouvent avec des angoisses d'abandon et la peur que tout s'écroule", alerte Patrick Chemla.

Il se demande "si l'Etat se rend compte de la gravité de la situation". Pour arrêter l'hémorragie, il demande au gouvernement de mettre en place un plan d'urgence, en embauchant davantage de psychologues dans le secteur public et en arrêtant le numerus clausus, d'autant qu'aujourd'hui, "le métier n'attire plus les jeunes".