"La situation est critique" déclare le responsable médical du Samu 44

Deux à trois heures d'attente pour parler à un médecin généraliste. Mieux vaut être patient en appelant le 15. "Du jamais vu. On peut même dire que la situation est critique" confie le docteur Joël Jenvrin, directeur médical du Samu 44. "On a une saturation complète de notre système de santé et de nos structures d'urgence. Il y a évidemment la triple épidémie qu'on connaît aujourd'hui (grippe. Covid, virus respiratoires), il y a une offre de soins de médecine de ville qui est réduite en cette période de fin d'année (...) Dans les établissements de santé, il y a des lits qui sont fermés parce qu'il n'y a pas d'infirmières, pas de médecins. C'est une réalité. Ça contribue à l'embouteillage des patients dans les services d'urgence. C'est tout le système qui est grippé".

"C'est tout le système qui est grippé" le docteur Joël Jenvrin

Pour éviter d'engorger les urgences le docteur Jenvrin invite chacun à respecter les gestes barrières, port du masque dans les transports en commun, à se faire vacciner, et ne pas appeler les urgences uniquement pour de la fièvre, "si vous avez simplement des symptômes qui sont évocateurs de la grippe et pour lesquels le service d'urgence n'aura pas beaucoup plus à proposer qu'un traitement symptomatique".