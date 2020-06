"On est en alerte" : un médecin de l'EFS de Reims s'inquiète de la baisse de dons du sang

Le seuil d'alerte a été atteint selon l'Établissement français du sang. Les stocks de sang se vident dans les hôpitaux depuis plusieurs semaines et ne se remplissent pas. L'EFS profite donc de la journée mondiale des donneurs de sang ce dimanche 14 juin pour réitérer son appel aux dons : "On en a besoin, souligne Catherine Leleu, médecin au service des prélèvements de l'EFS de Reims. Il faut 1.500 dons par jour dans le Grand Est. On en est loin aujourd'hui."

La faute au déconfinement : "Avant, pendant le confinement, nous avons eu beaucoup de dons. Mais depuis le 11 mai, les gens ont repris le travail, ils ont moins le temps de venir, explique Catherine Leleu. Et puis certaines collectes mobiles ne peuvent plus se faire, notamment dans les lycées ou les entreprises."

Moins de dons en perspective

Pourtant, c'est un moment clé pour les EFS : "Les chirurgiens ont repris leurs activités et il y a des interventions en ce moment. On est en alerte." L'autre crainte de Catherine Leleu, c'est la période estivale qui approche : "On sait qu'il y a moins de donneurs à cette période. On a peur que ces stocks s'amenuisent encore plus et qu'on soit à un seuil très limite."

Pratique : Les maisons du don de Charleville-Mézières et Reims sont ouverts exceptionnellement ce dimanche : de 9h à 16h pour Charleville, de 9h à 14h pour Reims.