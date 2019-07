La situation s'améliore à l'hôpital de Mayenne, quelques craintes encore aux urgences

Une trentaine de citoyens se sont rassemblés à Mayenne ce lundi, sur le rond-point devant les urgences de Mayenne en solidarité aux salariés et aux patients de l'hôpital du Nord-Mayenne. L'été se passe plutôt bien dans l'ensemble d'après Audace 53.

Mayenne, France

L'inquiétude des patients et des salariés des hôpitaux de la Mayenne. L'été est une période aussi tendue que le reste de l'année, alors ce lundi à Mayenne, une trentaine de membres de l’association de défense des intérêts des usagers des services de santé Audace 53, s'est rassemblée aux ronds-points devant les Urgences de Mayenne.

Les urgences où des intérimaires assurent le service certaines nuits. Et il reste d'ailleurs une dizaine d'entre elles justement où il n'y a personne sur le planning. "Mais tout devrait rentrer dans l'ordre" croit savoir Pascal Grandet, président d'Audace 53. "D'une quarantaine de gardes non assurées au mois de juin, on en est aujourd'hui à 10 ou 12 pour lesquelles il y a des difficultés" déclarent-ils aux manifestants, le mégaphone à la main.

"On a cette année le double de services d'urgences en difficulté par rapport à 2018" estime Pascal Grandet Copier

L'association Audace 53 avait eu quelques garanties de l'Agence Régionale de Santé lors d'un entretien le 28 juin la nouvelle direction de la délégation territoriale de la Mayenne auprès de l'ARS Pays de la Loire. Vigilance toutefois pour ces défenseurs des services publics comme Nadine. "Les intérimaires font tourner la boutique mais s'il y a le moindre arrêt maladie ou le moindre intérimaire qui fait défaut, les plannings peuvent être remis en cause du jour au lendemain" explique la dame.

"S'il y a le moindre arrêt maladie ..." Copier

Les membres d'Audace 53 promettent de manifester dès la rentrée, ou pendant l'été si la situation finit par se dégrader.