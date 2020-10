"La situation sanitaire de la Creuse évolue défavorablement", alerte la préfecture ce samedi

Le taux d'incidence, de cas positifs sur une semaine, frôle les 100 cas pour 100.000 habitants. Toutes les classes d'âge sont concernées, même si les 15-45 ans sont les plus touchés. La préfecture appelle les Creusois à des "actions et réactions immédiates" pour contenir la hausse des cas.

La préfecture de la Creuse tire la sonnette d'alarme face au contexte sanitaire. Le virus circule de plus en plus dans notre département, on apprend ce samedi midi que le taux d'incidence approche les 100 cas pour 100.000 habitants. Le seuil d'alerte des 50 cas est donc largement franchi. "Une intensification très nette est en effet constatée depuis deux semaines", avertit la préfecture dans un communiqué de presse envoyé ce samedi 17 octobre en fin de matinée.

Toutes les classes d'âge concernées, les 15-45 ans les plus touchés

La préfecture indique que toutes les classes d'âge sont touchées, avec des cas particulièrement nombreux chez les 15-45 ans : le taux d'incidence est désormais de 142 cas pour 100.000 habitants. Pour l'heure, deux patients sont hospitalisés en réanimation à l'hôpital de Guéret.

Notre département est classé depuis ce samedi en état d'urgence sanitaire "simple" ; la préfecture appelle néanmoins les Creusois à des "actions et réactions immédiates" pour contenir la hausse des cas. A partir d'aujourd'hui les réunions et fêtes sont interdits s'il n'y a pas de port du masque en continu - impossibilité donc de manger et de boire à ces rassemblements - et obligation d'être assis là aussi en continu. Par ailleurs, il ne doit pas y avoir plus de six convives par table au restaurant.

Couvre-feu pour 20 millions de Français installés dans des grandes villes

Ailleurs en France, le protocole sanitaire monte de plusieurs crans. Un couvre-feu est instauré depuis samedi 00H à Paris et dans huit autres grandes villes (Aix-Marseille, Lille, Grenoble, Lyon, Toulouse, Montpellier, Rouen et Saint-Etienne) alors que l'épidémie s'emballe. Plus de 25.000 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés sur la seule journée de vendredi, après un record inquiétant de plus de 30.000 cas jeudi 15 octobre.