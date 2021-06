Depuis le début de la semaine dernière (lundi 24 mai), la Lozère ne compte aucune hospitalisation, aucune admission en réanimation et surtout aucun décès pour cause de Covid. Avec 47 cas pour 100 000 habitants, la situation sanitaire s’améliore en Lozère. Des chiffres qui doivent inciter malgré tout à la prudence comme l’explique Stéphane Ribaud directeur adjoint de l’ars Lozère : se laisser aller si les chiffres sont bons, ça fait longtemps qu'on a été confiné ou qu'on a subi collectivement des mesures nous interdisant un certain nombre, soit de déplacement, soit de sortie. Pour autant, il faut conserver en mémoire le passé et le passé récent, le passé récent, ces trois vagues, trois vagues épidémiques, dont deux en Lozère. Les deux dernières ont été particulièrement invalidantes, impactant, qui ont fait beaucoup de mal à notre département. Si on ne tire pas l'expérience de ces trois épisodes, invariablement, on en vivra un suivant. Donc oui, la situation va bien mieux collectivement, conservant ce qui fera en sorte que notre département ne revivra pas une situation difficile collectivement à vivre.



Pour expliquer les bons chiffres il y a plusieurs facteurs et notamment la vaccination, près de 27 041 Lozériennes et Lozériens ont bénéficié d’au moins une dose de vaccin (35% de la population), dont 16 741 avec leur deuxième injection.



Du lundi 24 au dimanche 30 mai 2021, la Lozère a enregistré : 55 nouveaux cas confirmés, 0 hospitalisation pour cause de Covid, 0 admission en réanimation, pas de décès pour cause de Covid. À ce jour, la Lozère compte 118 personnes décédées de la Covid19.