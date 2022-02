La situation sanitaire s'améliore légèrement en Alsace

Les dernières données publiées par Santé Publique France, ce vendredi 18 février, montre une faible amélioration de la situation dans le Grand Est et en Alsace. Le taux d'incidence est en baisse dans le Haut et le Bas-Rhin.

C'est une petite baisse qui montre toutefois une faible amélioration de la situation sanitaire dans le Grand Est et en Alsace. Le taux d'incidence est en baisse. Il est ce 18 février de 1270 nouveaux cas pour 100.000 habitants dans la région contre 1104 au niveau national. 1210 et 1183 respectivement dans le Bas et le Haut-Rhin.

Concernant les hôpitaux, 807 personnes sont toujours hospitalisées (-20 personne par rapport au 16 février), dont 75 en soins intensifs.