Le taux d'incidence repart à la hausse dans la Marne, le port du masque encore étendu à Reims

Ni le CHU de Reims ni la polyclinique de Reims Bezannes n'ont pour l'instant déprogrammé d'interventions selon l'Agence régionale de santé (ARS) mais la proximité avec l'Aube et l'Aisne et la dégradation des indicateurs "inquiètent". Le taux d'occupation des lits de réanimation dans les hôpitaux de Troyes est de 100%, et la Marne devrait être solidaire.

Autrement dit, les hôpitaux de Reims devraient "s'organiser dans les 15 prochains jours" pour accueillir d'éventuels transferts de patients venus de l'Aube précise Thierry Alibert, délégué de l'ARS dans la Marne, lors d'un point ce mercredi 17 mars. Thierry Alibert qui parle d'une "vague qui sera tout aussi redoutable d'ici 2 à 3 semaines".

Des indicateurs qui se dégradent notamment dans le Grand Reims

Dans la Marne où l'hôpital de Châlons-en-Champagne est le plus en tension selon l'ARS pour les services de réanimation et soins intensifs. Mais c'est bien dans l'agglomération de Reims que les indicateurs de l'épidémie se dégradent le plus rapidement. Avec un taux d'incidence selon les derniers chiffres de 252 nouveaux cas pour 100.000 habitants et un taux de positivité des tests de 7,5% dans le Grand Reims.

Pas de confinement local en vue dans la Marne

Le préfet de la Marne annonce ce mercredi 17 mars avoir pris un arrêté pour généraliser l'obligation du port du masque à l'extérieur sur quatre communes de l'agglomération du Grand Reims : Reims, Tinqueux, Bétheny et Cormontreuil, et également pour interdire les foires et brocantes pendant les trois prochaines semaines. L'ARS précise que 70 % des contaminations dans la Marne proviennent du variant anglais, mais pour l'instant le département n'est pas concerné par un éventuel confinement estime le préfet de la Marne.

3 à 4 fermetures de classes par jour dans la Marne

Autre indicateur mis en avant ce mercredi par l'ARS et le préfet de la Marne pour montrer l'accélération de l'épidémie : le nombre de classes fermées dans des établissements scolaires, par arrêtés, à cause de cas de Covid-19. Au rythme de 3 à 4 par jour dans la Marne depuis jeudi 11 mars.

Dernier exemple notable en date, la fermeture d'une classe au Lycée Clémenceau à Reims et le placement à l'isolement de 90 élèves de terminale. Une mesure préventive tenter de "casser les chaînes de contamination". En cause : un lien de fratrie avec un élève d'un autre établissement contaminé par un variant.