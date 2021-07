La situation se dégrade en Lozère : la vaccination s’accélère

à partir de début août, on a un nouveau dispositif de vaccination où on passera à 3000 vacci-nations par semaine.

La semaine du 12 au 18 juillet, 28 nouveaux cas ont été confirmés dans le département, et une personne a été hospitalisée. Le 21 juillet, le taux d’incidence s’élève à 51 cas pour 100 000 habitants. Mathieu Pardell, directeur de l'ARS Lozère : "en Lozère, ça commence à flamber. On a eu une accélération conséquente du taux d'incidence ces sept derniers jours, qui a été multiplié par quatre et demi et qui est aujourd'hui à 50,9 pour 100.000 habitants. Donc c'est vrai qu’on voit la vague arriver, une augmentation exponentielle qui finalement nous fait penser à l'accélération des Pyrénées orientales il y a quelques jours, donc prochainement, on a une situation épidémiologique en Lozère qui va se dégrader fortement. Pour le moment, ce sont les 30-45 ans qui sont touchés, alors il y a un facteur d'explication. Finalement, c'est la population la moins vaccinée par rapport aux autres tranches d'âge. "

Le département fait figure de mauvais élève quant à la couverture vaccinale. Seuls 50,8 % des Lozériens ont reçu une première dose. 42,6 % des habitants du département sont complète-ment vaccinés. L’ARS et la préfecture de Lozère se mobilisent pour ouvrir de nouveaux créneaux de vaccination. Thomas Odinot, Secrétaire Général de la préfecture : "un été de mobilisation pour la vaccination. L'enjeu aujourd'hui, c'est très clairement un enjeu quantitatif. Et à partir de début août, on a un nouveau dispositif de vaccination où on passera à 3000 vaccinations par semaine. C'est une multiplication par trois du nombre de créneaux disponibles pour l'ensemble de la Lozère."