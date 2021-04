La Société astronomique de Bourgogne organise un concours créatif pour fêter le décollage de Thomas Pesquet

Si vous êtes passionné.e.s d'espace et que vous avez déjà coché la date du 22 avril pour suivre le décollage de l'astronaute Thomas Pesquet avec l'ISS, la Station spaciale Internationale, ce concours est pour vous ! A Dijon, faute de pouvoir se rassembler pour vivre cet événement avec ses adhérent.e.s, la Société astronomique de Bourgogne (SAB), a décidé d'organiser toute cette semaine un concours créatif. "On peut envoyer des dessins, des maquettes lego ou des photos de fusées en papier" explique Eric Chariot, le directeur du développement de la SAB.

Un concours pour le plaisir

L'idée c'est d'accompagner cet événement, qui suscite beaucoup d'engouement en particulier chez les plus jeunes. Certains seront devant leurs télévisions ce jeudi à 12h11 (heure de Paris) pour suivre le décollage en direct de la mission commandée par l'astronaute français. "Ce concours c'est un moyen de se faire plaisir, de montrer que même confinés, on a des espaces d'ouverture vers l'espace et l'infini et ça c'est sympa" se réjouit le directeur de développement de la SAB.