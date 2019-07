La société astronomique de Touraine fête ce week-end les 50 ans des premiers pas de l'homme sur la Lune

Tours, France

On The Moon Again c'est le nom de la manifestation organisée au niveau mondial à l’initiative d’un collectif d’astronomes professionnels et amateurs pour célébrer le cinquantième anniversaire de l’arrivée de l’homme sur la Lune le 21 juillet 1969. Plus de 700 sites dans 67 pays participeront à la manifestation. En Indre-et-Loire la société astronomique de Touraine propose deux soirées d'observation les vendredi 12 et samedi 13 juillet de 19h à 23h. Les membres de la SAT s’installeront dans six lieux du département pour proposer au tourangeaux de regarder la Lune dans les lunettes et les télescopes installés sur une place, un parking, un jardin public ou à l’Observatoire de Tauxigny.

Les lieux retenus sont :

- L’Etang du Louroux, Le Louroux

- le Jardin St Louis à Loches

- le Parc de Loisirs de Descartes

- le Parking du Magasin Auchan à Saint Avertin, rue de Cormery

- la Place Choiseul à Tours

- l’Observatoire de Tauxigny

La manifestation ouverte à tous est gratuite.

www.onthemoonagain.fr

En Touraine, outre la Société Astronomique de Touraine, les associations Astronomie en Chinonais, AstroGatines et le Club Astro de St Ouen les Vignes participent également à la manifestation.