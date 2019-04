La société CFLOU propose des objets connectés aux malvoyants de Montpellier

Montpellier, France

En France 1.7 millions de personnes sont atteintes de troubles de la vision dont 207 000 aveugles. Ceux qui souffrent de déficience visuelle rencontrent des difficultés professionnelles : 50% d'entre eux sont au chômage. Ils ont aussi plus de mal à accomplir certaines tâches au quotidien. Pour faciliter leur vie de tous les jours, la société alsacienne CFLOU propose un tas de gadgets. Le camion de cette petite entreprise fait le tour de France pour faire découvrir ses produits. Ce jeudi, il s'est arrêté devant la clinique Beau Soleil à Montpellier.

Des lunettes connectés et des rubik's cube à braille

Dans le camion une dizaine de personnes sont venues voir le matériel de CFLOU. Ce sont principalement des personnes âgées impressionnées par la quantité d'objets disponibles. "Je ne m'attendais pas à ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choix, il y a même un rubik's cube à braille" s'exclame Elisabeth. La retraité qui souffre de myopie est venu chercher un objet pour mieux lire. Elle repartira avec une paire de lunettes connectés avec caméra intégrée. Le bijou technologique n'est pas donné : 3700 euros. La sécurité sociale et la majorité des mutuelles ne prennent pas en charge.

Olivier Dellabe, le fondateur de CFLOU est assez fier de proposer des "montres qui parlent, elles donnent l'heure quand on demande" sourit-il. "Tous les objets parlent aux patients pour faciliter leurs tous leurs gestes. On a des thermomètres, des balances, ou des téléphones" précise-t-il. "Les clients veulent plus d'autonomie, c'est ce qu'on leur propose".